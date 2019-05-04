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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۴۶

سفر هیأت صهیونیست به عربستان به دعوت اتحادیه سعودی «جهان اسلام»

سفر هیأت صهیونیست به عربستان به دعوت اتحادیه سعودی «جهان اسلام»

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از سفر یک هیأت صهیونیست به عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اذاعه النور، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در صفحه خود در توئیتر اعلام کرد که قرار است یک هیأت صهیونیست به عربستان سفر کند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، سفر این هیأت صهیونیست بنا به دعوت رسمی اتحادیه سعودی «جهان اسلام» صورت می‌گیرد.

در صفحه توئیتری وزارت خارجه رژیم صهیونیستی یک فایل ویدئویی از «محمد بن عبدالکریم العیسی» دبیر کل اتحادیه جهان اسلام منتشر شده که در آن می‌گوید یک هیأت صهیونیست اوایل سال آینده به عربستان سفر خواهد کرد.

وی مدعی است که این دعوت بنا بر اصول و ارزشهای اسلامی و انسانی صورت گرفته و باید سخنان ضد رژیم صهیونیستی جرم شناخته شود!

کد مطلب 4607492

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