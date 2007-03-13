حضور رئیس جمهور در شورای امنیت مشکلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین پیرموذن نماینده اردبیل که در پایان جلسه علنی صبح امروز با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: از آنجا که بررسی ها نشان داده تا کنون هیچ رئیس جمهوری در این نشست شرکت نکرده و ما امیدواریم آقای احمدی نژاد پیام آور صلح و دوستی و تمدن ایران باشد.

وی افزود: حضور رئیس جمهور کشورمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند به دقیق تر شدن محتوای قطعنامه علیه ایران کمک کند.

عضو ارشد فراکسیون اقلیت مجلس هفتم با تاکید بر این که فراکسیون متبوعش درباره حضور دکتر احمدی نژاد در شورای امنیت نظرات خود را دارد، در عین حال متذکر شد: اختیار رئیس جمهور در دست خود اوست و ما با حضور او در شورای مذکور مشکلی نداریم.

پیرموذن خاطر نشان کرد: امنیت نیازمند یک واقع بینی از جمهوری اسلامی ایران است.

وی ابراز امیدواری کرد رئیس جمهور در نشست شورای امنیت مطالبی را بیان کند که خواست 70 میلیون ایرانی باشد وادامه داد: بین ملت های ایران و آمریکا مشکلی وجود ندارد اما اسرائیل برای آمریکا در زمینه مذاکره با ایران مانع ایجاد می کند.

نماینده اردبیل در پایان گفت: پس از رفتن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، دستگاه دیپلماسی ما یک بیانیه و 2 قطعنامه را در کارنامه خود ثبت کرد و اکنون که پیش نویس قطعنامه بعدی علیه ما آماده و در روزهای آتی طرح می شود، امید است دستگاه دیپلماسی حداقل دانش و آگاهی و اطلاعات اولیه از ساختار و ترکیب شورای امنیت داشته باشد.