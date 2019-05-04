به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اردبیل تصریح کرد: سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه معاون امور بهداشتی امروز شنبه ۱۴ اردیبهشت به اردبیل سفر کرده است.

به گفته وی در جریان این سفر از مرکز تروما و سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره) استان اردبیل که از پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵ درصدی برخوردار است بازدید خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با ابراز امیدواری برای برخورداری از مساعدت‌های مورد نیاز در حوزه بهداشت و درمان در جریان این سفر، افزود: در جریان حضور وزیر بهداشت در استان اردبیل آئین جشن عاری از پوسیدگی دندان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان نمین با حضور هزار و ۴۰۰ نفر برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، در روزهای گذشته قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت نیز در استان اردبیل حضور یافته بود.