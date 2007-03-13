ساخت مواد نانویی برای جلوگیری سریع از خونریزی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مواد می توانند محیطی را ایجاد کنند که در آن سرعت ترمیم آسیب های مغزی و بافت های نخاعی افزایش قابل توجهی می یابد.

محققان دانشگاه MIT اعلام کردند که با آزمایش این مواد بر روی موش های آزمایشگاهی توانستند بینایی را به آنها بازگردانند.

بر اساس گزارش میرید، در این فرآیند مواد یاد شده این امکان را به نورون های قطع شده در مغز داده اند تا بار دیگر ارتباط خود را با سر دیگر نورون ها برقرار کنند.

با این حال دانشمندان MIT از ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در این عرصه خبر داده اند.