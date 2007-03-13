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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۰

/ با ابتکار دانشمندان دانشگاه MIT صورت گرفت /

ساخت مواد نانویی برای جلوگیری سریع از خونریزی

ساخت مواد نانویی برای جلوگیری سریع از خونریزی

محققان دانشگاه MIT موفق به ساخت موادی شدند که از عناصر پروتئینی نانویی موسوم به پپتایدها ساخته شده و با برخورداری از ویژگی مونتاژ خودکار در زمان قرار گرفتن در بدن می توانند به سرعت مانع از خونریزی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مواد می توانند محیطی را ایجاد کنند که در آن سرعت ترمیم آسیب های مغزی و بافت های نخاعی افزایش قابل توجهی می یابد.

محققان دانشگاه MIT اعلام کردند که با آزمایش این مواد بر روی موش های آزمایشگاهی توانستند بینایی را به آنها بازگردانند.

بر اساس گزارش میرید، در این فرآیند مواد یاد شده این امکان را به نورون های قطع شده در مغز داده اند تا بار دیگر ارتباط خود را با سر دیگر نورون ها برقرار کنند.

با این حال دانشمندان MIT از ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در این عرصه خبر داده اند.

کد مطلب 460751

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