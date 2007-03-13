هیئت انتخاب جشنواره فیلم کودک همدان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی محمود زندهنام دبیر جشنواره حسین قناعت، مسعود کرامتی، علی عبدالعلیزاده و سیداحمد میرعلایی به عنوان هیئت انتخاب سینمای ایران بیست و یکمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان همدان منصوب شدند.
محمود زندهنام متولد 1343 اراک، فارغالتحصیل رشته کارگردانی فیلم از دانشکده صدا و سیما، فعالیت هنری را از دوران دبیرستان با تئاتر آغاز کرد، وی مستندهایی چون "سفالینه"، "نقشینه"، مجموعه "ایران شهر" و تئاترهای تلویزیونی "بلال حبشی" و "شکوفههای گیلاس" را در پرونده کاری دارد. زندهنام جایزه جشنواره بینالمللی شانگهای را با فیلم "نقشینه" کسب کرده است.
حسین قناعت متولد 1344 آمل، فعالیت حرفهای خود را در سینما به عنوان دستیار کارگردان و برنامهریز آغاز کرد و با فیلمهایی چون "مزرعه پدری"، "آوازهای سرزمین مادریام"، "سفر سرخ"، "آنسوی آینه"، "روز واقعه" و "تیک تاک" و مجموعههای تلویزیونی "ولایت عشق"، "کیف انگلیسی" و "تنهاترین سردار" همکاری کرده است. قناعت فیلمهای کوتاه "دل آواره"، "خاک پوک" و "نان" و مجموعه تلویزیونی "مسافری از اعماق" و فیلم سینمایی "من و نگین دات کام" را کارگردانی کرده است.
مسعود کرامتی متولد 1345 تهران، دانش آموخته رشته تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا تهران، فعالیت هنری خود را با کار در برنامههای تلویزیونی آغاز کرد. وی با عنوانهای مختلف با فیلمهایی چون "گلنار"، "دزد عروسکها"، "میهمان ناخوانده"، "مدرسه پیرمردها" و "پناهنده" و مجموعههای تلویزیونی "سفر به چزابه"، "پزشکان" و "مسافرخانه" همکای کرده است. کرامتی فیلمهای "پاتال و آرزوهای کوچک"، "مرغابی وحشی"، "روز کارنامه" و "کودکانه" را در پرونده کارگردانی خود دارد.
علی عبدالعلیزاده متولد 1340 ارومیه، دانشآموخته رشته سینما از دانشگاه هنر، فعالیت هنری خود از سال 68 با گروه جهاد تلویزیون به عنوان کارگردان آغاز کرد و از سال 69 تا سال 74 به عنوان کارشناس در گروه کودک بنیاد سینمایی فارابی فعالیت کرد. وی از سال 74 فیلمسازی را با فیلم "تعقیب" آغاز کرد و مجموعههای تلویزیونی "گروه نجات"، "دردسر بزرگ سال" و "دانی و من" و فیلمهای سینمایی "تارزن و تارزان"، "سیزده گربه روی شیروانی" و "سرتو بدزد رفیق" را در پرونده کاری دارد.
سیداحمد میرعلایی متولد 1339 تهران، فعالیت هنری خود را به عنوان مدیر تولید در سینمای ایران آغاز و با پروژههایی چون "تویی که نمیشناختمت"، "بر بال فرشتگان" و "پرواز از اردوگاه" همکاری کرد. وی به عنوان تهیه کننده فیلمهای "دنیای وارونه"، "سرعت"، "مرثیه برف" و "وعده دیدار" را در پرونده کاری دارد.
بیست و یکمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوان ایران از 10 تا 14 اردیبهشت ماه سال 86 در همدان برگزار میشود.
پنج هنرمند و کارشناس فیلمهای ایرانی بیست و یکمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران را انتخاب میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی محمود زندهنام دبیر جشنواره حسین قناعت، مسعود کرامتی، علی عبدالعلیزاده و سیداحمد میرعلایی به عنوان هیئت انتخاب سینمای ایران بیست و یکمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان همدان منصوب شدند.
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