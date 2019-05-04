  1. استانها
  2. قزوین
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۱۶

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین:

نمایشگاه «طرح ضیافت» از فردا در قزوین برپا می شود

نمایشگاه «طرح ضیافت» از فردا در قزوین برپا می شود

قزوین- مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین از برپایی نمایشگاه «طرح ضیافت» از فردا در قزوین خبر داد.

علی اصغر حاجی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان نمایشگاه طرح ضیافت از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۲ اردیبهشت ماه به مدت هشت روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: بیش از ۱۲۰ مشارکت کننده از استان‌های گلستان، تهران، یزد، خراسان، مازندران، البرز، زنجان، کرمانشاه، همدان و قزوین محصولات و تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.

حاجی محمدی خاطر نشان کرد: کالاهایی نظیر مواد غذایی، لبنی، خشکبار، روغن، برنج، بهداشتی، خرما و … در این نمایشگاه به شهروندان عرضه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین در پایان افزود: نمایشگاه ضیافت رمضان در مدت برگزاری از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی (ره)، جنب صدا و سیما جهت بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.

کد مطلب 4607556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها