وزیر امور خارجه آمریکا 22 مارس وارد مصر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رسمی مصر(منا)، کاندولیزا رایس درروزهای پایانی ماه میلادی جاری به منظور رایزنی با سران برخی کشورهای خاورمیانه، در اولین مرحله از سفر خود، 22 مارس وارد قاهره - پایتخت مصر- می شود.

بر اساس این گزارش، رایس پس از دیدار با سران مصر، راهی فلسطین اشغالی خواهد شد.

هرچند هنوز اطلاعات دیگری درباره سفر رایس به منطقه منتشر نشده، اما از سوی دیگر خبر می رسد که در تاریخ 25 مارس نشستی با حضور مقامهای اردن، مصر، تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی با حضور وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه برگزار خواهد شد.

در همین رابطه چندی پیش "فرانسیس ریچاردونی" سفیر آمریکا در مصر در پی دیدار با "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر قاهره اعلام کرده بود : "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا به زودی سفری دوره ای به خاورمیانه خواهد داشت.

