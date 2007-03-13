عمرو موسی عازم عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری قطر، "عمرو موسی" امروز برای مذاکره با "عبدالله بن عبدالعزیز" عازم عربستان شد.

به گفته یکی از مسئولان اتحادیه عرب قراراست دبیرکل این اتحادیه درسفر یک روزه خود با مسئولان بلندپایه عربستانی درمورد آخرین تحولات کشورهای عربی به ویژه مسائل فلسطین، لبنان، عراق، دارفور و سومالی رایزنی کند.

از دیگر موضوعاتی که دراین سفر به آن پرداخته می شود، مقدمات نشست آتی سران عرب است که در 28 مارس در ریاض برگزار می شود.

"عمرو موسی" درمورد این نشست تاکید کرد : نشست آتی سران عرب صرفا کنفرانسی که فقط از آن بیانیه هایی صادر شود، نیست بلکه دراین نشست که پشت درهای بسته و با حضور سران و وزرای امورخارجه برگزار می شود، مسائل کنونی جهان عرب از جمله تقسیمات طایفه ای مورد بررسی قرار می گیرد.