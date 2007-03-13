تاکسی های فرودگاه ملزم به استفاده از تاکسیمتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، طبق این مصوبه از 2 کیلومتر تا 4 کیلومتر نرخ کرایه تاکسی فرودگاه ترمینال و راه آهن به ترتیب 1400، 1700 و 2 هزار تومان خواهد بود.

همچنین از 4 کیلومتر تا 10 کیلومتر نیز هر کیلومتر 300 ریال به نرخها اضافه می شود.

در ادامه نیز مقرر شد تا نریخ کرایه تاکسی فرودگاه ، راه آهن و ترمینال پس از 10 کیلومتر تا کیلومتر پنجاه ، هر یک صد متر ، 145 ریال ، پس از پنجاه کیلومتر هر یک صد متر 90 ریال و در سرعت های کمتر از 10 کیلومتر در ساعت ، هر دقیقه مبلغ 100 ریال در نظر گرفته شود.

نرخ کرایه تاکسی های فرودگاه، راه آهن و ترمینال نیز همانند تاکسی های دیگر پس از ساعت 24 تا 6 صبح، 20 درصد افزایش خواهد داشت.

بنابراین گزارش ، در توقفگاههای کامل به نحوی که تاکسی در اختیار مسافر باشد بدون احتساب تاکسیمتر به ازای هر دقیقه 320 ریال محاسبه می شود.

جلسه شورای شهر تهران بعدازظهر امروز نیز برای بررسی چند موضوع کمیسیون باغات ادامه دارد. همچنین نرخ کرایه تاکسی های گردشی تلفنی هنوز مصوب نشده است.