سرمازدگی ۱۲۰۰ میلیاردتومان به باغات استان البرز خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی ظهر شنبه در مراسم افتتاح بیست و یکمین جشنواره لاله‌های گچسر، اظهار کرد: با توجه به سرمای روزهای ابتدایی سال جاری خسارتی به باغات کشاورزی استان واردشده است.

وی ادامه داد: میزان خسارات وارده به باغات کشاورزی استان در اثر سرمازدگی شدید بیش از هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بوده است که در ستاد حوادث غیرمترقبه این موضوع مطرح و مصوب شد که به وزارت جهاد کشاورزی نیز میزان این خسارت‌ها اعلام شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان البرز افزود: در خصوص مبحث بارش‌ها و سیلاب نوروزی نیز خساراتی به مزارع کشاورزی استان به‌ویژه در شهرستان‌های نظرآباد و ساوجبلاغ واردشده است.

موسوی اضافه کرد: در جریان بارندگی‌ها و سیلاب نوروزی برآورد خسارت‌ها در حوزه مزارع استان البرز حدود ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.