تمدید مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره ملی مد و لباس دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوبه الهی طراح لباس، پژوهشگر لباس اقوام، مدرس دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس ضمن اعلام خبر تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس گفت: علاقه‌مندان تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری فرصت دارند تا آثار خود را برای حضور در بخش نمایش این رویداد ارسال کنند.

او گفت: تمدید ارسال آثار به دلیل وقوع بحران سیل در شهرهای مختلف کشور و کمک‌رسانی توسط دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها به مناطق سیل‌زده، صورت گرفته است که بر این اساس شرکت‌کنندگان می‌توانند با بهبود شرایط و در زمان مناسب نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

الهی همچنین از افزوده شدن بخش مسابقه از ایده تا اجرا به این دوره از جشنواره خبر داد.

سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس از ۲۰ تا ۲۵ خردادماه در دانشکده شریعتی برگزار می‌شود و شامل بخش‌های رقابتی و غیررقابتی است.