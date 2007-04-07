مدیر کل امور اجتماعی در مجمع جهانی اهل بیت در گفتگو با مهر: تهاجم فرهنگی بزرگترین چالش جهان تشیع است

عبدالرضا راشد مشاور معاون امور بین الملل و مدیر کل امور اجتماعی در مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اصلی ترین بازوی ارتباطی و بین المللی مجمع را معاونت امور بین الملل دانست که مهمترین نقش را در فعالیتهای این نهاد بین المللی ایفا می کند. معاونت بین الملل دارای 3 اداره کل جغرافیایی و یک اداره کل امور اجتماعی است که در راستای ساماندهی و پیگیری مجامع اسلامی همه پیروان اهل بیت فعالیت می کند.

وی افزود: اداره کل امور اجتماعی به صورت تخصصی در امور اجتماعی شیعیان در مجموعه زنان و کودکان، جوانان و دانشجویان و تشکلهای صنفی پیروان اهل بیت (ع) طرح ها و برنامه های عملی خود را با استفاده از پتانسیلهای موجود در مجامع محلی مجمع جهانی اهل بیت (ع) و مراکز و مؤسسات شیعی در خارج از کشور و ضمن همکاری مشترک با امور بین الملل مراکز و نهادها و سازمانهای فرهنگی داخل کشور ارائه می کند .

راشد درباره آمار شیعیان جهان اظهار داشت: بسیاری از کشورها به عمد آمار و ارقامی مربوط به شیعیان ارائه نمی کنند، اما به طور کلی می توان گفت 75 درصد آذربایجان؛ 60 درصد عراق؛ 25 درصد پاکستان؛ بین 25 تا 30 میلیون در هندوستان آماری است که طور تقریبی از برخی کشورهای منطقه در دسترس است. اما به طور تقریبی 300 میلیون شیعه در جهان زندگی می کنند. یکی از وظایف مجمع تهیه شناسنامه برای پیروان اهل بیت است که تاکنون فعالیتهایی را در این زمینه انجام داده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

راشد تصریح کرد: مجمع جهانی اهل بیت به عنوان یک تشکل جهانی و غیر دولتی در ایران در سه رکن اساسی فعالیتهای خود را دنبال می کند. مجمع عمومی متشکل از علما و شخصیتهای دینی و فرهنگی پیروان اهل بیت (ع) به منظور تعیین سیاستهای کلی مجمع و ارائه خط مشی های متناسب فعالیت می کند و شورایعالی متشکل از نخبگان جهان تشیع است که در تصویب سیاستها و برنامه های تفصیلی مسئول و پاسخگو است و دبیر کل که به عنوان عالیترین مسئول اجرایی مجمع جهانی اهل بیت (ع) اجرای سیاستها و برنامه ها در معاونتهای امور بین المللی، فرهنگی ، اجرایی و اقتصادی را پیگری می کند.

وی در رابطه با انسجام فکری شیعیان جهان به برگزاری اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع) اشاره کرد که هر چهار سال یکبار با هدف اصل تعارف شیعی، تبادل اطلاعات و افکار، ارائه گزارش، گفتمان در حاشیه و ارتقاء سطح فکری برگزار می شود.

مدیر کل امور اجتماعی در مجمع جهانی اهل بیت (ع) کمک برای ایجاد مجامع محلی از وظایف امور اجتماعی مجمع توصیف کرد که با حضور افراد و شخصیتهای بومی برگرفته از اساسنامه بومی تشکیل می شود که در راستای کمک به رشد، ارتقاء فکری و فرهنگی اهل بیت در تمام ابعاد، برگزاری اجلاس عمومی فعالیتهای بومی از سایر وظایف مجمع محسوب می شود.

وی همچنین با اشاره به اعلام معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت (ع) مبنی بر اینکه هر روز یک عنوان کتاب شیعی چاپ می کند، این امر را یکی از عواملی دانست که می تواند شیعیان را در ارتقاء سطح فکری خود یاری کند.

عبدالرضا راشد مشاور معاون امور بین الملل یکی از اهداف مجمع را جلوگیری از ایجاد هرگونه تفرقه میان مسلمانان در تمام فعالیتهای جاری و ساری، ایجاد تشکلهای صنفی چون بنیاد جوانان اهل بیت و جمعیت جهانی زنان پیرو اهل بیت توصیف کرد که این پایگاه های ارتباطی شیعیان فرهیخته و دانشمند و همچنین راه اندازی مراکز ارائه طرح ها و پیشنهادات سازنده و مناسب مشکلات بدنه شیعه در جهان با استفاده از پتانسیلهای موجود در اقشار مختلف شیعه این تشکل ها را راه اندازی می کند و هم اکنون راه اندازی تشکلهایی چون خبرنگاران، پزشکان، شعرا و نویسندگان و حقوقدانان در دست اقدام و پیگیری است .

تقویت بدنه اجتماعی شیعه، تقویت ارتباط نخبگان، مطالعات اسنادی و میدانی درباره جوانان، زنان و کودکان که آغاز شده و استمرار دارد، حمایت از فعالیتهای دفاتر حسینیه، برگزاری اردوهای آموزشی و فرهنگی، تقویت مجامع محلی و تأسیس مجامع محلی جدید، برگزاری همایش، نشست بین المللی و منطقه ای، خنثی کردن اختلاف افکنی استکبار جهانی از جمله مهمترین برنامه های مجمع محسوب می شود که راشد آنها را مورد اشاره قرار داد.

وی همچنین بزرگترین چالش جهان تشیع را وجود تهاجم فرهنگی غرب دانست که پیروان اهل بیت با آن مواجه هستند.