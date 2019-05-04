طلوع و غروب خورشید را در مریخ ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، لندر «اینسایت» ناسا چند ماهی است که روی مریخ فعالیت می‌کند. این لندر در اواخر ۲۰۱۸ میلادی به این سیاره ارسال شد و چندی پیش نیز نخستین زلزله در سیاره سرخ را ثبت کرد.

این لندر علاوه بر تجهیزات بررسی لرزش‌های مریخ و ابزارهای حفاری در اینسایت، مجهز به لنزهایی با کیفیت بسیار بالا است. ناسا می‌تواند با کمک این لنزها رویدادهای جذاب را ثبت کند.

اکنون ناسا با کمک این لنزها چشم اندازی از طلوع و غروب خورشید در مریخ ثبت کرده است. البته چنین تصویری وضوح عکس‌های حرفه‌ای ثبت شده از غروب در زمین را ندارد با این وجود منظره جالبی است. همچنین تصاویر مذکور اندکی دستکاری شده اند.

به نوشته ناسا این تصویر توسط Instrument Deployment Camera (IDC) ثبت شده است. تصاویر مذکور به وسیله بازوی رباتیک اینسایت و در ساعات ۵:۳۰ دقیقه صبح و ۶:۳۰ دقیقه عصر به وقت مریخ ثبت شده اند.

به‌هرحال این لندر قرار است حدود یک سال و نیم دیگر در مریخ بماند.