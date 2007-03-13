محققان برتر فناوری نانوی کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد، دکتر هاشم رفیعی تبار در رشته فیزیک از مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (IPM) با کسب امتیاز 01/160 به عنوان برترین های فناوری نانو معرفی شد.

همچنین دکتر کیوان اسفرجانی در رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف با کسب امتیاز 02/92 ، دکتر سید شمس الدین مهاجر زاده در رشته مهندسی برق از دانشگاه تهران با کسب امتیاز 51/84 و دکتر اعظم ایرجی زاده در رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف با کسب امتیاز 57/71 در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

دکتر محمد قربانی در رشته مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف با کسب امتیاز 5/67، دکتر علیرضا مشفق در رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف با کسب امتیاز 72/64، دکتر کاوس فلامکی در رشته مهندسی مواد ومتالوژی از پژوهشگاه مواد و انرژی با کسب امتیاز 65/62 از دیگر برترین های فناوری نانو در کشور بودند.

همچنین ستاد توسعه فناوری نانو در کشور دکتر علیرضا اشرافی در رشته ریاضی از دانشگاه کاشان با کسب امتیاز 95/58 ، دکتر حسن نمازی در رشته شیمی از دانشگاه تبریز با کسب امتیاز 50/56 و دکتر نیما تقوی نیا در رشته فیزیک از دانشگاه شریف با کسب امتیاز 90/55 را به متخصصین برتر فناوری نانو معرفی کرد.

در این جشنواره دانشگاه صنعتی شریف با کسب امتیاز 575/904، دانشگاه تهران با کسب امتیاز 089/546 و دانشگاه علم و صنعت با کسب امتیاز 869/251 به عنوان سه مرکز برتر فعال انتخاب شدند.

ستاد توسعه فناوری نانو دکتر علی اصغر شکری در رشته فیزیک از مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات به عنوان برترین محقق جوان و دکتر غلامعلی منصوری در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه ایلی نویز را نیز به عنوان برترین متخصص ایرانی مقیم خارج از کشور و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان برترین آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو معرفی کرد.