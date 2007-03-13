2 هزار طرح صنعتی در استان مرکزی در حال اجراست

علرضا زاوشی در مصاحبه با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به این که سرمایه پیش بینی شده برای دو هزار طرح حدود 25 هزار میلیارد ریال است، افزود: راه اندازی 450 طرح صنعتی در استان برای هشت هزار نفر در استان اشتغال ایجاد می کند.

وی با اشاره به این که در 11 ماه گذشته دو هزارو 401 جواز سرمایه گذاری در استان صادر شد، افزود: امسال 304 طرح در استان به تولید رسید.

زاوشی گفت: امسال از حساب ذخیره ارزی به میزان 578 میلیون دلار گشایش حساب در بخش صنعت شد.

وی تصریح کرد: تا پایان سال صادرات استان در بخش صنعت به 550 میلیون دلار می رسد و برنامه استان برای افزایش صادرات در این بخش تا یک میلیارد دلار است که با همت صنعتگران و مسئولان استان قابل تحقق است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان گفت : تا کنون 803 طرح صنعتی دراستان به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی برنامه ریزی برای افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان، تلاش برای یافتن بازارهای جدید صادراتی برای تولید کنندگان استان ، کمک به افزایش بهروری در صنایعی که دارای ظرفیت خالی هستند را از برنامه های سال آتی این سازمان عنوان کرد و اضافه کرد: برای ایجاد دو کنسرسیوم صنعتی و ایجاد خوشه های صنعتی به ویژه در بخش نفت گاز و پتروشیمی ، و فرآوری سنگ از دیگر برنامه های اولویت دار ماست.