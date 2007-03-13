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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۳۵

با ارسال یک فیلم ویدیوئی ؛

القاعده کشورهای اسپانیا، آلمان و استرالیا را تهدید به حملات جدید کرد

القاعده کشورهای اسپانیا، آلمان و استرالیا را تهدید به حملات جدید کرد

شبکه القاعده با ارسال یک نوار ویدیوئی، کشورهای اسپانیا، آلمان و استرالیا را به انجام حملات جدید تروریستی تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ، در پی ادامه حضور نظامیان کشورهای آلمان، اسپانیا و استرالیا در افغانستان، القاعده این سه کشور را تهدید کرد که حملات جدیدی را علیه مواضع آنها انجام خواهد داد.

القاعده با ارسال یک نوار ویدوئی اعلام کرد : چطور این کشورها در اندیشه خارج کردن نیروهای خود ازعراق هستند اما به جای آنکه افغانستان را نیز تخلیه کنند اقدام به اعزام نیروهای جدید نظامی به این کشور می کنند.

در این نوار ویدیویی کشورهای آلمان و استرالیا به شدت تهدید شده اند.

درهمین رابطه "خوزه آنتونیو آلونسو" وزیر دفاع اسپانیا اعلام کرد : در سال های اخیر با تهدیدهای تروریستی بیشماری مواجه بوده ایم و این تهدید جدید نیزهمانند تهدیدهایی است که در گذشته دریافت می کردیم.

این نوار ویدیوئی درحالی منتشر می شود که چندی پیش نیز اعلام شده بود نیروهای خارجی حاضر در افغانستان با آغاز فصل بهار خونین ترین زمان حضور خود در این کشور را تجربه خواهند کرد.  

 

کد مطلب 460785

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