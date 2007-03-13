ارایه فناوری نوین مبتنی بر نور برای شناسایی حفره های مخرب دندانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت آمریکایی اعلام کرده است که فناوری یاد شده سریعتر از پرتوافکنی اشعه ایکس عمل کرده و این امکان را به بیماران و دندان پزشکان می دهد که تا دو سال بیشتر زمان در اختیار داشته باشند تا به برطرف کردن فساد دندانی و حتی بازگرداندن دندان ها به شرایط اولیه اقدام کنند.

جورج استوکی رئیس شرکت فناوری های Therametric Technologies گفت: در این فناوری جدید که هنوز نامی برای آن مشخص نکرده ایم، از نور با شدت بالا برای شناسایی شکل گیری اولیه حفره های دندانی استفاده می شود.

وی ابراز امیدواوری کرد که استفاده از این فناوری نوین به بازگرداندن دندان های فاسد به شرایط اولیه آن هم در سریعترین زمان ممکن منجر شود.