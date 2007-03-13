ساخت هارد دیسک های اطلاعاتی مجهز به سیستم شناسایی کاربر مجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته سرقت لپ تاپی از اداره دولتی نظامیان سابق آمریکا به در معرض خطر قرارگرفتن انتشار اطلاعات شخصی هزاران نظامی سابق این کشور منجر شد. از آن زمان تاکنون نیز موارد مشابه دیگری در خصوص به سرقت رفتن اطلاعات از رایانه های مختلف گزارش شده است.

اکنون شرکت ASI Computer Technologies اعلام کرده است که هارد دیسک هایی را طراحی و خواهد ساخت که بدون در اختیار بودن اطلاعات شناسایی خاص کاربر مجاز، قابل استفاده نخواهند بود. این فناوری جدید DriveTrust نام دارند.

بر اساس اعلام این شرکت، هارد دیسک های جدید از قابلیتی ویژه برخوردار هستند که بر اساس آن اگر کدهای شناسایی کننده صحیح وارد رایانه نشوند، هیچ گونه اطلاعات خوانی از آنها ممکن نخواهند بود.

بر اساس گزارش آل هدلاین نیوز، قرار است که این فناوری جدید تا چند ماه آینده در رایانه های تولیدی این شرکت مورد استفاده قرار گیرند.