تسطیح لیزری 3 هزار هکتار اراضی زراعی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا پرستار افزود: با استفاده از ادوات لیزری، دقت عملیات تسطیح اراضی زراعی افزایش یافته و از این رو، این فن آوری با استقبال زارعان روبروشده است.

وی در عین حال افزایش راندمان آبیاری در مزارع، کاهش آسیب خاک به لحاظ سبک تر بودن ادوات لیزری و کاهش هزینه عملیات اجرایی در تسطیح اراضی کمتر از 500 متر مکعب را از مزیت های تسطیح لیزری نام برد.

پرستار با بیان این که در اراضی خود نیز نقشه برداری انجام مطالعات اجتماعی و یکپارچه سازی و تهیه طرح تجهیز و نوسازی ضروری است، گفت در این اراضی پس از یکپارچه سازی و ایجاد قطعات هندسی و تجمیع شده از ادوات لیزری می توان برای تسطیح اراضی استفاده کرد.

وی اظهار داشت: تا کنون به دلیل عدم تجربه برای حجم های متفاوت عملیات تسطیح از ادواب لیزری متناسب با شرایط استفاده نشده است.

پرستار در ادامه بر لزوم تسطیح لیزری، زراعی، استفاده از ادورات مناسبت ترویج بهره گیری از فن آوری لیزری میان مسئولان کارشناسان و بهره برداران تاکید کرد. به گفته وی عملیات تسطیح لیزری به طور عمده در سال 85 و در استان‌های فارس، قم و تهران اجرا شده است.