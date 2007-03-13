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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۵۷

نایب رئیس مجلس در یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی شازند:

دستیابی به دانش هسته‌ای موجب اقتدار نظام شده است / تا 10 سال آینده به قطب اول علمی منطقه تبدیل می‌شویم

دستیابی به دانش هسته‌ای موجب اقتدار نظام شده است / تا 10 سال آینده به قطب اول علمی منطقه تبدیل می‌شویم

حجت الاسلام ابوترابی گفت: کشور به پیشرفت‌های چشمگیری در علوم مختلف دست یافته و تا ده سال آینده جزو کشورهای برتر تولیدکننده علم خواهیم شدو به قطب اول علمی منطقه تبدیل می‌شویم.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی صبح امروز در یادواره  70 شهید دانش آموز و فرهنگی شهرستان شازند در استان مرکزی اظهار داشت: دستیابی ایران به دانش هسته ای ثمره تلاش جوانان مستعد و تداوم راه شهدای این مرز و بوم است.

وی گفت: دستیابی به دانش هسته‌ای صلح آمیز موجب اقتدار نظام شده است.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ملت ایران دوشادش هم قادر به پیمودن سخت ترین راهها و شرایط هستند، افزود: جوانان ایران ‌اسلامی در دوران جنگ تحمیلی به شایستگی از انقلاب دفاع کردند و امروز کشور به نقطه‌ای از اقتدار رسیده که همه جهان را مبهوت کرده ‌است.

ابوترابی با تاکید بر مقاوت ایران در برابر زیاده خواهی های غرب و آمریکا در موضوع هسته ای افزود: مردم همراه با مسئولان و مقام معظم رهبری آماده حفظ دستاوردهای خود در هر زمینه هستند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: نیروی انسانی جوان با ارزش‌ترین ذخیره و مهمترین تکیه گاه برای اقتدار سیاسی هرکشوری است و جامعه برای حرکت به سوی قله‌های عزت نیازمند نیروی انسانی عالم و فرهیخته است.

ابوترابی ‌تصریح کرد: با توجه به وجود دانش آموزان با ذوق و مستعد کشور، زمینه ‌تربیت علمی و رشد نسل سوم را فراهم کرده تا مایه آبادانی جامعه باشند و با سلاح علم جامعه را از مشکلات نجات دهند.

وی گفت: در بودجه سال آینده توجه خوبی به آموزش و پرورش شده که این امر نشان‌ دهنده توجه دولت و مجلس به مقوله علم و تحصیل است.

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: تببین سیاستهای اصل ‪ ۴۴وتاکیدات مقام معظم رهبری آینده خوبی را برای ایران اسلامی رقم خواهد زد. 

کد مطلب 460801

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