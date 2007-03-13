به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی صبح امروز در یادواره 70 شهید دانش آموز و فرهنگی شهرستان شازند در استان مرکزی اظهار داشت: دستیابی ایران به دانش هسته ای ثمره تلاش جوانان مستعد و تداوم راه شهدای این مرز و بوم است.

وی گفت: دستیابی به دانش هسته‌ای صلح آمیز موجب اقتدار نظام شده است.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ملت ایران دوشادش هم قادر به پیمودن سخت ترین راهها و شرایط هستند، افزود: جوانان ایران ‌اسلامی در دوران جنگ تحمیلی به شایستگی از انقلاب دفاع کردند و امروز کشور به نقطه‌ای از اقتدار رسیده که همه جهان را مبهوت کرده ‌است.

ابوترابی با تاکید بر مقاوت ایران در برابر زیاده خواهی های غرب و آمریکا در موضوع هسته ای افزود: مردم همراه با مسئولان و مقام معظم رهبری آماده حفظ دستاوردهای خود در هر زمینه هستند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: نیروی انسانی جوان با ارزش‌ترین ذخیره و مهمترین تکیه گاه برای اقتدار سیاسی هرکشوری است و جامعه برای حرکت به سوی قله‌های عزت نیازمند نیروی انسانی عالم و فرهیخته است.

ابوترابی ‌تصریح کرد: با توجه به وجود دانش آموزان با ذوق و مستعد کشور، زمینه ‌تربیت علمی و رشد نسل سوم را فراهم کرده تا مایه آبادانی جامعه باشند و با سلاح علم جامعه را از مشکلات نجات دهند.

وی گفت: در بودجه سال آینده توجه خوبی به آموزش و پرورش شده که این امر نشان‌ دهنده توجه دولت و مجلس به مقوله علم و تحصیل است.

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: تببین سیاستهای اصل ‪ ۴۴وتاکیدات مقام معظم رهبری آینده خوبی را برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.