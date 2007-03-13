به گزارش خبرنگار مهر، دکترعلی لاریجانی دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان در حاشیه دیدار با طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق، در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سئوالات آنان پیرامون آخرین تحولات پرونده هسته ای، بد قولی روس ها در مورد ساخت نیروگاه بوشهر ، مذاکره با آمریکا و ... پاسخ گفت.

وی در خصوص تاخیر طرف روسی در راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت: مایه تاسف است، وعده های دولت بزرگ روسیه باید سر موعد باشد البته همین وضع نشان می دهد که در مورد تامین سوخت هسته ای تضمین درستی وجود ندارد و اصرار و خواسته ایران در این مورد کاملا درست است.

لاریجانی با اشاره به تلاش کشورهای 1+5 برای صدور قطعنامه ای جدید علیه فعالیت های هسته ای کشورمان اظهار داشت: تندروی نسبت به مسئله هسته ای ایران که روند روشنی دارد هیچ اثری جز آن که ما را مصمم تر کند ندارد و موضع هسته ای ما را هر چه بیشتر تحکیم می کند.

اگر آنان فرض کردند که با این اقدامات می توانند در داخل اختلاف ایجاد کنند یا تاثیری در تصمیمات ما بگذارند باید بدانند این شرایط را برعکس خواهد کرد.

وی افزود: آنها مردم ایران را نشناخته اند چون اگر ایرانی ها احساس کنند یک دشمن بیرونی زورگویی می کند آنها اختلافات خود را فراموش می کنند و در مقابل آن می ایستند.

من در طول مذاکراتم با اروپایی ها هم به این نکته اشاره کردم وگفتم این اشتباه محاسباتی است اگر شما بخواهید روی برخی از حرف های تصنعی سیاسی که برخی ها در داخل می زنند حساب کنید. آنها اگر بخواهند رفتار تندروانه ای داشته باشند پاسخ محکمی از ایران خواهند گرفت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به دوره های مختلف مذاکره با اروپا وغرب گفـت: ما در چندین مرحله به یک راه حل نزدیک شدیم و آنها میز مذاکره را ترک کردند و به دنبال تندروی رفتند .

لاریجانی در پاسخ به سوالی درخصوص کنفرانس بغداد و دستاوردهای آن برای کشورمان گفـت: ما برداشت منفی نسبت به کنفرانس بغداد نداریم و ما درپی این هستیم که مسئله عراق با همکاری منطقه ای حل و فصل شود. کنفرانس بغداد یک نمونه از این اقدامات بود، امروز هم در دیدار با معاون رئیس جمهو رعراق بر همین نکته تاکید کردیم. امنیت و توسعه عراق ، امنیت و توسعه ایران است.

وی در مورد احتمال مذاکره مستقل و نشست جداگانه نمایندگان ایران وآمریکا در مورد مسئله عراق گفت: در این کنفرانس مذاکره ای صورت نگرفت ولی مسئله این است که همان طور که قبلا گفته بودیم چنانچه کمکی از ایران بر بیاید ما آن را انجام می دهیم. ما قبلا هم به درخواست رهبران عراق گفته بودیم که اگر آمریکایی ها به دنبال این هستند که از ظرفیت ایران استفاده کنند ما هم کمک می کنیم.

این مقام مسئول در پاسخ به سئوالی در مورد اظهار نظر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اینکه ممکن است روسیه ساخت نیروگاه بوشهر را منوط به اجرای قطعنامه های شورای امنیت بکند، گفت : فکر می کنم این حرف تحلیل رسانه ای باشد و اگر چنین چیزی بود دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه آن را می گفت، در صورتی که ایشان خلاف این نقل قول را گفته است.

لاریجانی مشکل تاخیر راه اندازی بوشهررا توقعات مالی روسیه که وی آنها را اضافه بر توافقات توصیف کرد، نامید و گفت : ما دراین مورد دلایل قانع کننده ای نشنیده ایم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پاسخ به سئوالی در خصوص تحلیل وقایع هسته ای در سال 85گفت : در سال 85 در زمینه پرونده هسته ای گام های مثبتی از نظر فنی برداشته شد و یکی از چیزهایی که در مورد آن شبهه وجود داشت یعنی دستیابی ایران به فناوری تولید سوخت ، پذیرفته شد وهمه این را قبول کردند که ایران به این مسئله رسیده است.

لاریجانی افزود: ما در طول سال 85 و در جریان مذاکرات با پیشنهادات مختلفی مواجه بودیم، رویکرد ما هم رویکرد مذاکره بود ، همکاری های زیادی هم با آژانس انجام شد البته ممکن است توقع آنها این بود که این همکاری ها در چارچوب پروتکل الحاقی باشد اگر پرونده درآژانس باقی می ماندیا به آژانس ارجاع می شد این مسئله هم ممکن بود اما بداخلاقی های سیاسی مسیرمذاکرات را عوض کرد و ماجراجویان توانستند پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند.

وی با بی فایده خواندن ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت برای کشورهای غربی گفت : هیچ چیز از این مسئله عاید آنها نشد و اگر آنها در آینده رویکرد منطقی داشته باشند از پاسخ مثبت ایران برخوردار خواهند شد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر آنها راه دیگری در پیش بگیرند باید بدانند که ما از حقوق ملت ایران دفاع می کنیم و پایداری نشان خواهیم داد، مذاکره نمی تواند راجع به حقوق ملت ایران باشد.

دبیرشورای عالی امنیت ملی درپایان گفتگوبا خبرنگاران درپاسخ به خبرنگاری که از وی در مورد هزینه ها و تبعات و مشکلات پرونده هسته ای سئوال کرد، گفت: اگر دیگران بداخلاقی می کنند این را نباید پای مسئولان ایرانی گذاشت، اگر آنها زیاده خواهی می کنند باید آنها را خطاب کرد.