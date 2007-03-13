شهری ها سال آینده کالابرگ نمی گیرند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 86 کل کشور در بند ب - تبصره 15 مقرر کردند در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه ها بر اقشار آسیب پذیر و اجرای برنامه های رفاه و تامین اجتماعی، اعتبار ردیف 503935 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه ها و کمک به اقشار آسیب پذیر به مبلغ سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال بر اساس پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار می گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به شرح زیر هزینه شود.

- اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست

- اجرای قانون حمایت از معلولین

- حمایت از خانواده های آسیب دیده اجتماعی

- حمایت از خانواده های آسیب دیده حوادث و سوانح

- تامین بخشی از هزینه های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم

- 25 درصد از اعتبار فوق الذکر که در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی ، دیابت از بیماران خاص، صعب العلاج، سرطان، آلزایمر و کمک به تامین هزینه بیمارانی که دچار هزینه های تحمل ناپذیر هستند هزینه نماید.

- کمک به طرح معیشتی طلاب

اعتبار ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به مبلغ سیزده هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد میلیون (13385700000000) ریال برای تعیین و تامین کالاهای یارانه ای کالا برگی و غیر کالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند کردن یارانه ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ها بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار می گیرد.

همچنین دولت موظف شد یارانه موضوع این بند را صرفا ساکنان روستاها وشهرهای با جمیعت کمتر از یک صد هزار نفر و نیز محرومان شناسایی شده در سایر شهرها اختصاص دهد.

همچنین دستگاه های مباشر اجناس کالابرگی، جهت دریافت وجه خود ملزم به تسویه حساب با امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی وزارت بازرگانی می باشند.

بر اساس بند دال تبصره 15 نیز مصوب شد به منظور توسعه عدالت اجتماعی وکاهش فقر غذایی، معادل سی و پنج درصد اعتبارات پیش بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش یارانه مواد غذایی خانواده های کم درآمد زنان و کودکان بی سرپرست، مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین جمعیت ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یابد.

همچنین سازوکار اجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاه های اجرایی مباشر بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب شورای اقتصاد می رسد.