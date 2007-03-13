۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۲۴

/ خبرهایی از باشگاه ذوب آهن/

کربکندی در تمرینات ذوب آهن شرکت کرد / تمرینات ذوب آهن 28 اسفند تعطیل می شود

پس از بیست و یک روز دوری رسول کربکندی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در تمرینات این تیم شرکت کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که درروزچهارم اسفند ماه به علت آسیب دیدگی ازناحیه گردن و بستری شدن دربیمارستان، ازحضور درتمرینات و مسابقات تیمش منع شده بود، ازصبح امروزمجددا برسرتمرینات این تیم حاضرشد .

البته کربکندی با محافظ گردن در این تمرین شرکت کرد و بیشتر به عملکرد بازیکنان تیم نظارت کرد و دستیارانش مختاربابایی و شجاع احمدزاده وظیفه هدایت برنامه های اصلی این تمرین را برعهده داشتند.

ضمن اینکه طبق برنامه کادرفنی ذوب آهن تمرینات این تیم به علت تعطیلات نوروزی از روز 28 اسفندماه به مدت 6 روزتعطیل شده و بازیکنان این تیم از روز 4 فروردن ماه دورجدید تمرینات آماده سازی خود را آغازمی کنند.

 

