بوش بهترین دوست اسرائیل در تاریخ آمریکا به شمار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکایی ، چنی که در کنفرانس سالانه کمیته امورعمومی آمریکا- اسرائیل موسوم به "ایپک" (AIPAC) سخنرانی می کرد، افزود : "اسرائیل هیچگاه در کاخ سفید دوست و همپیمانی به خوبی "جرج بوش" نداشته است".

نشست سالیانه ایپک از 11 تا 13 (20تا 22اسفند) مارس ادامه خواهد داشت و فشار بر ایران و تاکید بر ادامه حمایت های آمریکا از اسرائیل از دستور کارهای مهم این نشست می باشد.

وی ضمن انتقاد از مواضع برخی دموکراتها درباره عراق که خواستار خروج نیروهای آمریکا ازعراق هستند، اعلام کرد: "خروج سریع نیروها از عراق برای آمریکا و کل خاور میانه فاجعه آمیز خواهد بود".

اظهارات چنی در حالی است که بیشترین طرفداران این لابی قدرتمند در سیاست خارجی آمریکا از بین دمکراتها هستند.

دموکراتها همچنین مدتی است که از سیاست های آمریکا درعراق انتقاد می کنند و این گروه که در انتخابات میان دوره ای در 7 نوامبر با تحقق بخشیدن به خروج نیروهای آمریکا، رای شهروندان آمریکایی را از آن خود کرده و وارد کنگره شدند هم اکنون با پارادوکس حمایت سنتی از اسرائیل و وعده ای که به شهروندان آمریکایی برای خروج ازعراق داده اند، مواجه می باشند و به همین سبب تاکنون اقدامی عملی برای تحقق بخشیدن به وعده های خود صورت نداده اند.

تل آویو با خروج نیروهای آمریکایی از عراق موافق نیست و آن را به ضرر خود می داند.

چنی همچنین هشدار داد: "اگر متحدین ایران پیروز شوند، تهران و برنامه های آن برای خاورمیانه امکان پیشرفت پیدا خواهند کرد و تهدید برای دوستان ما در منطقه به مراتب افزایش خواهد یافت".

همچنین بنابرگزارش ها، اعضای این لابی در ادامه رایزنی خود با نمایندگان دموکرات کنگره، طرحی را که بر مبنای آن قرار بود قدرت بوش در اقدام نظامی علیه ایران محدود شود را از دستور کار نمایندگان خارج کردند.