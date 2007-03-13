پولانسکی با "دزدان دریایی" در شبکه اول

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دزد دریایی" به کارگردانی رومن پولانسکی در 1986 ساخته شد. در این فیلم والتر ماتائو، کریس کمپیون و دامین توماس به ایفای نقش پرداختند و فیلمنامه را پولانسکی، جان براونجان و ژرار براش نوشتند.



داستان‌ درباره یک دزد دریایی به نام کاپیتان تامس رد است که با کمک دستیار خود، فراگ که یک ملوان جوان فرانسوی است کشتی را اداره می کند. تا اینکه یک روز دون آلفونسو، کاپیتان اسپانیایی تامس را دستگیر می کند و او با گروگانگیری و شورش می کوشد خود را نجات ‌دهد. "دزد دریایی" در سال 1987 نامزد دریافت اسکار بهترین طراحی لباس بود. این فیلم روز پنج‌شنبه در قالب برنامه سینما یک از شبکه اول پخش می‌شود.



فیلم سینمایی "طلسم دریایی" به کارگردانی سعید اکبریان عصر جمعه از شبکه اول پخش می‌شود. در این فیلم شراره رخام، رضا ژیان و عزت‌اله رمضانی به ایفای نقش پرداختند. داستان درباره گروهی سارق است که برای دزدیدن یک عتیقه به موزه آزادی تهران می‌روند. زوج سارق پس از دزدیدن شی عتیقه آن را به اجبار در درون عروسک دختربچه‌ای به نام آزاده که از طرف سازمان بهزیستی برای بازدید آمده بود، پنهان می‌کنند و ...