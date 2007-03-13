  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۰۷

در جریان بررسی لایحه بودجه؛

مجلس با تشکیل کمیته نظارت بر کمک‌های مردمی به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی موافقت کرد

نمایندگان خانه ملت در راستای نظارت بر کمک های مردمی و توزیع عادلانه آن به تشکل ها و مراکز فرهنگی، با تشکیل کمیته‌ای برای نظارت برای کمک ها موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، براساس تصویب بند الحاقی 1 تبصره 16 لایحه دولت، مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمک های اختصاص یافته به تشکل ها ومراکز فرهنگی و تشکل های غیر دولتی کمیته ای متشکل از نماینگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد و برنامه آن تشکیل می شود.

همچنین وزارت کشور موظف شد که در سال 86 در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد شورا یاری های سراسر کشور را مبنی بر واریز حداقل نیم درصد از کل درآمد شهرداری ها را به کمیسیون فرهنگی مجلس و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

براساس یکی دیگر از مصوبات عصر امروز و براساس بند (هـ) تبصره 16، مجلس به سازمان تربیت بدنی اجازه داد تا از محل اجازه مکان ها و فضاهای ورزشی خود به فدراسیون ها و هیات های ورزش تا سقف 42 میلیارد و 500 میلیون ریال برای توسعه فعالیت های ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه کند.

کد مطلب 460842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها