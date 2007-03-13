به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، براساس تصویب بند الحاقی 1 تبصره 16 لایحه دولت، مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمک های اختصاص یافته به تشکل ها ومراکز فرهنگی و تشکل های غیر دولتی کمیته ای متشکل از نماینگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد و برنامه آن تشکیل می شود.

همچنین وزارت کشور موظف شد که در سال 86 در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد شورا یاری های سراسر کشور را مبنی بر واریز حداقل نیم درصد از کل درآمد شهرداری ها را به کمیسیون فرهنگی مجلس و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

براساس یکی دیگر از مصوبات عصر امروز و براساس بند (هـ) تبصره 16، مجلس به سازمان تربیت بدنی اجازه داد تا از محل اجازه مکان ها و فضاهای ورزشی خود به فدراسیون ها و هیات های ورزش تا سقف 42 میلیارد و 500 میلیون ریال برای توسعه فعالیت های ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه کند.