پرداخت بدهی های نیروهای مسلح/ اختصاص 44 میلیارد تومان برای طرح های پدافند غیر عامل

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره 17 لایحه دولت ، مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد (7.892.000.000.000) ریال در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

همچنین براساس این مصوبه، پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاه های اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب، دفع فاضلاب، برق و تلفن و فرکانس های رادیویی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانونا تا پایان سال 1367 درتصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال و مبلغ پانزده میلیارد ریال بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وتصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصد میلیون ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

همچنین 75 درصد از وجوه واریزی بابت اتباع غیر مجاز و صدور روادید در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا برای ساخت و تعمیر کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی، 100 درصد وجه واریزی بابت هزینه انگشت نگاری مربوطه دراختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار می گیرد و 80 درصد وجه واریزی بابت واگذاری پلاک خودرو بابت هزینه های خدمات شماره گذاری دراختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

همچنین دراجرای طرح های پدافند غیرعامل اجازه داده می شود حداکثر مبلغ چهارصد و چهل میلیارد (440.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشوردر اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.