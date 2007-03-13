به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این جلسه 7 صبح فردا در محل کمیسیون تلفیق و با حضور روسای چهار کارگروه صلح و امنیت، اقتصادی و اجتماعی، زنان و سیاسی برگزار خواهد شد.

هفتمین مجمع مجالس آسیایی برای صلح 21 تا 23 آبان ماه به میزبانی نهاد قانونگذاری کشورمان در تهران برگزار شد و این مجمع به مجمع پارلمان آسیا ارتقاء یافت.

ریاست مجمع ریاست آسیایی به مدت 2 سال بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و سپس اندونزی هشتمین مجمع و در واقع نخستین مجمع پارلمان آسیا را با حضور 39 عضو برگزار خواهد کرد.

ریاست شورای سیاستگذاری مجمع مجالس آسیایی در حال حاضر بر عهده حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس هفتم و مسئولیت کارگروه های چهارگانه این مجمع با هادی نژاد حسینیان دبیر اجرایی مجمع می باشد.