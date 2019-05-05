به گزارش خبرگزاری مهر، شهرکتاب مرکزی اجرای برنامههای ویژه خود در ایام ماه مبارک رمضان را با عنوان «این شهر بیدار است» در دستور کار دارد.
این برنامهها شامل اجرای موسیقی، شب شعر و داستان، نقالی، رصد ستارگان، اوریگامی و مسابقه آشپزی هستند و از ساعت ۲۲ تا ۲۴ هرشب از روز سهشنبه ۱۷ اردیبهشت آغاز میشوند.
اولین برنامه این مجموعه، سه شنبه ۱۷ اردیبهشت با اوریگامی آغاز میشود. همچنین پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت، گروه آوازی دایان با نوازندگی و آهنگسازی سیاوش لطفی برنامه اجرای موسیقی خواهند داشت. اجرای برنامه رصد ستارگان با همکاری گروه آوا استار و شهرکتاب مرکزی در ۲۰ اردیبهشت، مسابقه دستپخت با حضور وحید حسینی، داور و تهیه کننده برنامه تلویزیونی دستپخت روز ۲۱ اردیبهشت و همچنین شب ترانه و شعر با حضور محمدعلی بهمنی، نیلوفر لاریپور ۲۲ اردیبهشت در این فروشگاه شهرکتاب برگزار میشوند.
در پایان برگزاری این برنامهها، روز ۲۵ اردیبهشت همزمان با بزرگداشت فردوسی، پردهخوانی شاهنامه توسط پریا ماوندی اجرا میشود.
این برنامهها در ایام ماه مبارک رمضان در شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان دکتر شریعتی، نبش کوچه کلاته برگزار میشوند. این فروشگاه کتاب در ماه مبارک رمضان، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۴ باز است.
نظر شما