دادسرای جنایی شیراز تشکیل شد

به گزارش خبرنگارمهر درشیراز، احمد سیاوش پور امروز دریک نشست خبری اعلام کرد : پرونده هایی که دارای اهمیت ویژه ای هستند به این دادسرا ارجاع می شوند.

وی با تاکید بر اینکه در دادسرا امور جنایی شیراز از قضات با تجربه استفاده شده است ، افزود: در این دادسرا 4 بازپرس ، 3 دادیار و یکی از معاونان دادسرای عمومی و انقلاب شیراز به عنوان سرپرست فعالیت می کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره با فعالیتهای اخیر یروی انتظامی استان گفت : شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش شیراز از جمله اقدامات مناسبی است که نیروی انتظامی طی سال جاری انجام داده است.

سیاوش پور افزود: دادگستری استان فارس نیز طی این مدت در بخش امنیت اقدامات مناسبی انجام داد که در این مورد نیز به موفقیت های زیادی دست یافتیم.

وی ضمن تاکید بر لزوم همکاری دیگر ارگانها در برقراری امنیت بیشتر در استان فارس ، تصریح کرد: باید با دید خیر خواهانه به مشکلات نگاه کرد و در این راستا باید قضاوت ها منصفانه باشد.

رئیس کل دادگستری استان فارس ، تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم را از جمله برنامه های دادگستری استان دانست و افزود: در دستگاه قضائی تا آنجا که در توانمان باشد کاستی ها را برطرف می کنیم.