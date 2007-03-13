برگزاری همایش آسیب شناسی مداحی بانوان در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم در این همایش که با حضور مدرسین و مبلغین زن حوزه علمیه قم و مداحان و شاعران استان در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برپا گردید، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر بابازاده از اساتید حوزه و دانشگاه با اشاره به سابقه مداحی و ذکر مصیبت و توسل به آستان مقدس اهل بیت تصریح کرد: پیامبراکرم (ص) قبل از به دنیا آمدن امام حسین(ع) مجالس عزاداری برپا کرده بود که در آن جلسه ملائکه و فرشتگان نیز حضور داشتند.



وی با بیان این‌که این مجالس ریشه قرآنی دارد و آیات زیادی در این خصوص نازل شده است، اظهار داشت: قرآن یک معجزه جاودانه الهی است و همه مداحان می‌توانند در مداحی به آیات قرآن استناد کنند.



حجت الاسلام بابازاده با اشاره به نقش مداحی زنان و تأکید بر جایگاه والای زنان در جامعه، یادآور شد: با تأملی بر آیات قرآن کریم و سیره پیامبر و ائمه اطهار در می‌یابیم که نقش زنان در جامعه بیشتر از نقش مردان است.



وی در ادامه به سخنان پیامبر در خصوص ارزش‌ و جایگاه زنان اشاره کرد و افزود: اگر زنان به منزلت و ارزش خودشان بیشتر توجه کنند به عنوان انسان‌های پاک، برگزیده خدا می‌شوند.



وی ادامه داد: ارزش زنان پاک به جایی می‌رسد که مورد کرامات و لطف و عنایت پروردگار قرار می‌گیرند و حتی حضرت زکریا در برابر لطف خدا به یک خانم متحیر می‌شود.



وی تصریح کرد: به همان اندازه که خانم‌های پاک و ممتاز مورد لطف خداوند قرار می‌گیرند، توجه دشمنان به سمت آن‌ها نیز احساس می‌شود، چرا که دشمنان دریافتند که تأثیرگذاری خانم‌ها بر روی جامعه و هدایت مردم به پیروی و عمل از دین اسلام به مراتب بیشتر از تأثیر گذاری آقایان است.



حجت الاسلام بابازاده در بخش دیگری از سخنان خود عدم تسلط بر مبانی مداحی و شعر شناسی، عدم مطالعه مناسب، استفاده از آهنگ‌های نامناسب در مداحی‌ها، عدم توجه به مسأله امر به معروف و نهی از منکر و ... را از جمله آسیب‌های مداحی بانوان برشمرد و خاطرنشان ساخت: مداحی بانوان باید همسو با اهداف قیام اباعبدالله الحسین باشد.



وی ادامه داد: قرآن، شعرا و مداحانی را که در مسیر گمراهی گام بر می‌دارند را نمی‌پسندد، بلکه مداحان باید ضمن عمل به آنچه که در مداحی‌ها ذکر می‌کنند، سمبلی برای همگان باشند.



وی افزود: مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین باید گویا و روشن باشد و همچنین مداحان از به کار بردن نغمه‌های لس آنجلسی در مداحی‌ها پرهیز کنند.



در بخش پایانی جلسه میزگردی با حضور 3 نفر از مداحان و اساتید زن تشکیل و پیرامون مسائل و آسیب شناسی مداحی بانوان بحث و گفت‌وگو شد.