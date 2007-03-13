  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۲۳

برگزاری همایش آسیب شناسی مداحی بانوان در قم

همایش آسیب شناسی مداحی بانوان روز سه‌شنبه در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم در این همایش که با حضور مدرسین و مبلغین زن حوزه علمیه قم و مداحان و شاعران استان در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برپا گردید، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر بابازاده از اساتید حوزه و دانشگاه با اشاره به سابقه مداحی و ذکر مصیبت و توسل به آستان مقدس اهل بیت تصریح کرد: پیامبراکرم (ص) قبل از به دنیا آمدن امام حسین(ع) مجالس عزاداری برپا کرده بود که در آن جلسه ملائکه و فرشتگان نیز حضور داشتند.

وی با بیان این‌که این مجالس ریشه قرآنی دارد و آیات زیادی در این خصوص نازل شده است، اظهار داشت: قرآن یک معجزه جاودانه الهی است و همه مداحان می‌توانند در مداحی به آیات قرآن استناد کنند.

حجت الاسلام بابازاده با اشاره به نقش مداحی زنان و تأکید بر جایگاه والای زنان در جامعه، یادآور شد: با تأملی بر آیات قرآن کریم و سیره پیامبر و ائمه اطهار در می‌یابیم که نقش زنان در جامعه بیشتر از نقش مردان است.

وی در ادامه به سخنان پیامبر در خصوص ارزش‌ و جایگاه زنان اشاره کرد و افزود: اگر زنان به منزلت و ارزش خودشان بیشتر توجه کنند به عنوان انسان‌های پاک، برگزیده خدا می‌شوند.

وی ادامه داد: ارزش زنان پاک به جایی می‌رسد که مورد کرامات و لطف و عنایت پروردگار قرار می‌گیرند و حتی حضرت زکریا در برابر لطف خدا به یک خانم متحیر می‌شود.

وی تصریح کرد: به همان اندازه که خانم‌های پاک و ممتاز مورد لطف خداوند قرار می‌گیرند، توجه دشمنان به سمت آن‌ها نیز احساس می‌شود، چرا که دشمنان دریافتند که تأثیرگذاری خانم‌ها بر روی جامعه و هدایت مردم به پیروی و عمل از دین اسلام به مراتب بیشتر از تأثیر گذاری آقایان است.

حجت الاسلام بابازاده در بخش دیگری از سخنان خود عدم تسلط بر مبانی مداحی و شعر شناسی، عدم مطالعه مناسب، استفاده از آهنگ‌های نامناسب در مداحی‌ها، عدم توجه به مسأله امر به معروف و نهی از منکر و ... را از جمله آسیب‌های مداحی بانوان برشمرد و خاطرنشان ساخت: مداحی بانوان باید همسو با اهداف قیام اباعبدالله الحسین باشد.

وی ادامه داد: قرآن، شعرا و مداحانی را که در مسیر گمراهی گام بر می‌دارند را نمی‌پسندد، بلکه مداحان باید ضمن عمل به آنچه که در مداحی‌ها ذکر می‌کنند، سمبلی برای همگان باشند.

وی افزود: مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین باید گویا و روشن باشد و همچنین مداحان از به کار بردن نغمه‌های لس آنجلسی در مداحی‌ها پرهیز کنند.

در بخش پایانی جلسه میزگردی با حضور 3 نفر از مداحان و اساتید زن تشکیل و پیرامون مسائل و آسیب شناسی مداحی بانوان بحث و گفت‌وگو شد.

کد مطلب 460864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها