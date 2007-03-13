تاکید بر نقش آفرینی با درایت و عقلانیت اروپا در منطقه / ابراز امیدواری نسبت به تفاهم طیف های سیاسی درلبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان و شبکه تلویزیونی العربیه، "سعود الفیصل" وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت : در جلسه مذاکرات عمیق خود درباره اوضاع خاورمیانه و رویدادهای تازه آن بحث و تبادل نظر کردیم و سولانا نتایج اجلاس اخیر سران اروپا و سفر دوره ای خود به منطقه درخصوص مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها، اوضاع عراق و لبنان و همچنین پرونده هسته ای ایران را به آگاهی ما رساند.

وی همچنین از موضع مثبت اتحادیه اروپا در گشایش بوجود آمده در مسائل منطقه و تلاش های جاری برای مهار بحران ها و آرام کردن اوضاع و نیز آمادگی این اتحادیه برای کمک به کشورهای منطقه به منظور حمایت از تلاش ها برای دستیابی به راه حل های مسالمت آمیز و برقراری امنیت و ثبات آن قدردانی کرد.

فیصل از موضع مثبت اجلاس اخیر سران اروپا درقبال توافقنامه مکه مکرمه قدردانی و خواستار اجرایی شدن این موضع برای کمک به دولت وحدت ملی آتی فلسطین شد تا این دولت بتواند به مسئولیت های خود درپایان دادن به درد ورنج انسانی ملت فلسطین و در قبال روند صلح در منطقه عمل کند.

وزیر امورخارجه عربستان همچنین ابراز امیدواری کرد که نشست آتی کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه به گام هایی عملی و محسوس برای تحرک بخشیدن به روند صلح درمنطقه منجر شود و گفت : اگر رویکردی برای اعمال شروط در روند مسالمت آمیزباشد این شروط باید درخصوص دوطرف درگیر متوازن باشد و اقدامات مستبدانه اسرائیل ومواضع لجوجانه آن درقبال روند صلح را مد نظر قرار دهد.

وی همچنین نقش اروپا درتلاش برای حل وفصل مسئله هسته ای ایران درمنطقه از راههای مسالمت آمیز را مهم توصف کرد و گفت که چشم انتظار ادامه این نقش با درایت و عقلانیت و بدور از زبان تشنج و بحران برای رسیدن به هدف خالی شدن منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از سلاح های هسته ای و سایر سلاح های کشتار جمعی هستیم به گونه ای حق کشورها در دستیابی به انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز را براساس معیارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی تضمین می کند.

وزیر امور خارجه عربستان همچنین بر اهمیت اجرای این معیارها برهمه کشورها و طرف ها در منطقه بدون استثنا ازجمله رژیم اسرائیل تاکید کرد.

وی افزود : درجریان رایزنی با سولانا نتایج اجلاس منطقه ای اخیر بغداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشارکت عربستان در این اجلاس در راستای حمایت از تلاش ها برای برقراری امنیت و ثبات درعراق و حفاظت از استقلال، حاکمیت و وحدت منطقه ای این کشور صورت گرفت.

سعود الفیصل ابراز امیدواری کرد که طیف های سیاسی لبنان بتوانند مشکلات خود را از طریق گفتگو، تفاهم و درنظرگرفتن منافع ملی کشورشان حل و فصل کنند.

از سوی دیگر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وی فردا برای بحث و گفتگو با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه درخصوص چگونگی فعالیت در راستای ثبات لبنان به دمشق خواهد رفت.

وی بر روابط مهم اتحادیه اروپا با کشورهای خاورمیانه و تلاش این اتحادیه به همراه عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس برای برقراری صلح و در منطقه ناآرام خاورمیانه تاکید کرد.

سولانا همچنین مسئله فلسطین را مسئله ای محوری برای ثبات منطقه خاورمیانه توصیف کرد و گفت که سفر وی در راستای تلاش برای رسیدن به زمینه ای مشترک به منظور برقراری صلح صورت می گیرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز سفر دوره ای خود را به کشورهای لبنان، عربستان و سوریه آغاز کرد و قرار است فردا از دمشق دیدن کند.