فروش تیم مقاومت قرچک به ورامین/ تمام شهر دنبال پس گرفتن امتیاز!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از تیم‌های لیگ برتر فوتسال که در سال گذشته مشکلات شدید مالی داشت و به سختی فصل را به پایان رساند، مقاومت قرچک بود. این بازیکن تا فصل قبل این امکان را داشت که از بازیکنان سرباز هم استفاده کند ولی امسال با قانون نیروهای مسلح تیم‌های لیگ برتری نظامی اجازه استفاده از سرباز را هم نخواهند داشت.

با توجه به این دو مسئله، مسئولان مقاومت هم به دنبال فروش امتیاز این تیم بودند و حتی مبایعه نامه‌ای را هم برای واگذاری امتیاز مقاومت به شهرداری ورامین نوشته اند.

بعد از این اتفاق، تمام مسئولان شهر قرچک از امام جمعه و فرماندار گرفته تا نماینده مجلس دست به کار شدند تا امتیاز از دست رفته را مجدداً به شهر بازگردانند اما تا الان خبری نشده است. حتی شنیده می‌شود شهرداری ورامین که در رشته‌های دیگر مثل والیبال، والیبال نشسته و بعضی از رشته‌های انفرادی عناوین آسیایی و جهانی دارد، کار مذاکره با بازیکنان فوتسال را آغاز کرده است.

اکبر قاسمی سرپرست فصل گذشته تیم فوتسال مقاومت درباره آخرین وضعیت تیم مقاومت و انتقال امتیاز این تیم به خبرنگار مهر، گفت: به ما اعلام شد که امتیاز تیم به شهرداری ورامین فروخته شده و حتی مبایعه نامه‌ای هم نوشته شده است. من این مبایعه نامه را دیدم که حتی در آن قید شده بود تا روز دهم اردیبهشت و با دریافت یک چک، نقل و انتقال تیم در هیأت فوتبال تهران نهایی می‌شود.

سرپرست فصل گذشته تیم فوتسال مقاومت تاکید کرد: شنبه هفته گذشته بود که آقای نقوی نماینده مجلس جلسه‌ای با حضور فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر و حتی امام جمعه برگزار کرد. آقای منصوری مدیر باشگاه منصوری هم در این جلسه حضور داشت. قرار شد مذاکراتی با فرمانده سپاه سیدالشهدا صورت بگیرد و با ۲۰۰ یا ۲۵۰ میلیون تومان، مجدداً امتیاز تیم را به شهر برگردانیم! اما از آن روز اتفاقی رخ نداده است.

این در حالی است که سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا ‏‬ در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود امتیاز تیم مقاومت در قرچک ماندنی است و به شهر دیگری منتقل نخواهد شد. (لینک مصاحبه)