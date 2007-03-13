حضور نیروهای کنترل اجتماعات در 12 نقطه تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ پاسدار محسن خانچرلی عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل ستاد بحران تهران بزرگ اظهار داشت: ستاد بحران با حضور نماینده استاندار ، شهرداری ، اداره برق ، اداره آب ، اداره مخابرات ، اداره گاز ، دادستانی ، اورژانس ، قرارگاه ثارلله و سپاه پاسداران اسلامی تشکیل شده است.

معاون عملیات تهران بزرگ افزود: به منظور رسیدگی به سه شنبه آخر سال از ساعت 14 بعد ازظهر امروز ستاد بحران تشکیل و گسترش نیروهای در محل هایی که پیش تر مشخص شده و بیشتر آلوده هستند در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: نیروهای در سه مرحله به نقطه های گوناگون سطح شهر تهران اعزام می شوند.

خانچرلی افزود: از ساعت 15 امروز نیروهای اطلاعاتی برای ارائه گزارش از ساعت 17 نیروهای عملیاتی برای گشت های انتظامی و از ساعت 18 به بعد که هوا تاریک می شود مجموعه نیروهای در شهر مستقر می شوند.

وی گفت: برای نظارت بر عملکرد نیروها در سطح شهر علاوه بر عوامل بازرسی و نظارت در 9 سرکلانتری تهران هر یک یک افسر معین را به عنوان ناظر دارند

معاون عملیات تهران بزرگ تصریح کرد: در مقر فرماندهی کنترل با سیم و بی سیم و تصویری سطح تهران بزرگ انجام می شود.

وی گفت: در حالت عادی عوامل کلانتری و در حالت اضطراری نیروهای ویژه حضور دارند.

خانچرلی همچنین بیان داشت: موتورسواران ضربت نیز در برخی از نقطه های تهران بلافاصله حضور پیدا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: 200 تیم آگاهی در دسته های 5 نفری و 100 تیم موتورسوار به صورت زوجی در نقاط آلوده به گشت زنی می پردازند.

معاون عملیات تهران بزرگ ، شهر اکباتان ، کوی نصر ، میدان صنعت و میدان شهرک قدس (غرب) و میدان هفت حوض نارمک به عنوان آلوده ترین مناطق اعلام کرد.

وی با اشاره به توافق نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران و نیروی انتظامی برای استفاده از نیروها اظهار داشت: بسیج امشب تنها در حالت آماده باش قرار دارد و هیچ گونه دخالت عملیاتی نخواهد کرد و در صورت نیاز با لباس و کاور ویژه حضور خواهند داشت .

معاون عملیات تهران بزرگ در خصوص خط قرمزها گفت: رقص و پایکوبی به صورت مختلط ، کشف حجاب و تخریب اموال عمومی و دولتی را جزء خطوط قرمز چهارشنبه آخر سال هستند.

وی با اشاره به دستگیری 178 نفر (تا کنون) به جرم فروش مواد محترقه ، اظهار داشت: تا کنون 13 میلیون عدد انواع مواد محترقه کشف شده است.