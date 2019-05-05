اعطای ۵۲۰میلیارد ریال وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد مرکزی

مجید مشهدی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه این میزان تسهیلات در قالب دو هزار و ۵۹۰ فقره پرونده پرداخت شده، اظهار داشت: در کنار اعطای تسهیلات، نظارت بر طرح‌های اشتغال مددجویی از دیگر اقدامات کمیته امداد در راستای هدایت شغلی مددجویان و جلوگیری از هدر رفت سرمایه آن‌ها است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان مرکزی افزود: طی سال گذشته ۲۸ هزار مورد نظارت بر طرح‌های اشتغال مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در استان مرکزی انجام شده است.

وی ارائه آموزش‌های اشتغال را از برنامه‌های کمیته امداد به منظور آمادگی مددجویان برای ورود به عرصه شغلی برشمرد و عنوان کرد: در سال گذشته بیش از پنج هزار نفر از مددجویان جویای شغل از این آموزش‌ها با صرف اعتبار حدود هفت میلیارد ریال بهره مند شدند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان مرکزی خاطر نشان کرد: در سال گذشته یک هزار و ۷۶۴ مترمربع فرش توسط مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان بافته و با فروش این تعداد فرش بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال عاید خانواده‌های تحت حمایت شده است.

مشهدی اضافه کرد: معرفی ۷۱۶ مددجو به مراکز کاریابی و ایجاد اشتغال برای ۴۵۰ فرزند مددجو با اعتبار بیش از هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از دیگر اقدامات حوزه اشتغال کمیته امداد در سال گذشته بوده است.