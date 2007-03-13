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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۳۷

تقریب مذاهب به معنای نزدیک شدن دیدگاهها با وجود تضارب افکار است

تقریب مذاهب به معنای نزدیک شدن دیدگاهها با وجود تضارب افکار است

آیت الله تسخیری با اشاره به اینکه تقریب یعنی نزدیک کردن دیدگاهها باوجود تضارب در افکار واندیشه ها گفت: باید اشتراکات را کشف و توسعه دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله تسخیری عصر دیروز با اعلام  مطلب فوق افزود : استکبار جهانی برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود در جنوب لبنان و جبران این سر افکندگی می خواهد بین امت اسلام، شیعه و سنی را القا کند و بین آنها شکاف ایجاد نماید. در چنین شرایطی علمای اسلام باید این توطئه را افشا ، خنثی و امت اسلامی را بیدار کنند و این یک جهاد علمی است.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی که در مراسم اختتامیه همایش "جهاد علمی، وحدت اسلامی : چالشها و راهکارها" سخن می گفت، اظهار داشت: علمای اسلام باید توجه کنند استعمار و استکبار نقشه برزخی را درباره اسلام به اجرا در می آورند، از آنجا که از روشهای خشونت آمیز نتوانستند نتیجه بگیرند روش فریب و حیله را در پیش گرفتند.

وی جهاد علمی را ساختن جامعه اسلامی دانست و گفت: دانشمندان و علمای اسلام حامل پیام خدا و پیامبران در زمین هستند تا جامعه را اصلاح کنند و هم فرد وهم اجتماع را بسازند.

آیت الله تسخیری با اشاره به اینکه تقریب یعنی نزدیک کردن دیدگاهها باوجود تضارب در افکار واندیشه ها گفت: باید اشتراکات را کشف و توسعه دهیم . وی اضافه کرد  در وحدت نیز باید موضع گیری واحدی در مقابل دشمنان اسلام و در دفاع از منافع جهان اسلام داشته باشیم .

درهمایش دو روزه "جهاد علمی ، وحدت اسلامی :چالشها و راهکارها" استادان و اندیشمندان داخلی، 40 میهمان از 25 کشور از جمله ازآفریقای جنوبی، قطر، سیرالئون، غنا، بنگلادش، کویت، ترکیه، هند، تایلند، جمهوری آذربایجان، چین، ازبکستان، سوریه، لبنان، ازبکستان، نیجریه و ... شرکت داشتند.

این همایش با همکاری  سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی و دانشگاه امام صادق (ع) در محل این دانشگاه در تهران برگزار شد.

کد مطلب 460887

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