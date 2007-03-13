تقریب مذاهب به معنای نزدیک شدن دیدگاهها با وجود تضارب افکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله تسخیری عصر دیروز با اعلام مطلب فوق افزود : استکبار جهانی برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود در جنوب لبنان و جبران این سر افکندگی می خواهد بین امت اسلام، شیعه و سنی را القا کند و بین آنها شکاف ایجاد نماید. در چنین شرایطی علمای اسلام باید این توطئه را افشا ، خنثی و امت اسلامی را بیدار کنند و این یک جهاد علمی است.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی که در مراسم اختتامیه همایش "جهاد علمی، وحدت اسلامی : چالشها و راهکارها" سخن می گفت، اظهار داشت: علمای اسلام باید توجه کنند استعمار و استکبار نقشه برزخی را درباره اسلام به اجرا در می آورند، از آنجا که از روشهای خشونت آمیز نتوانستند نتیجه بگیرند روش فریب و حیله را در پیش گرفتند.

وی جهاد علمی را ساختن جامعه اسلامی دانست و گفت: دانشمندان و علمای اسلام حامل پیام خدا و پیامبران در زمین هستند تا جامعه را اصلاح کنند و هم فرد وهم اجتماع را بسازند.

آیت الله تسخیری با اشاره به اینکه تقریب یعنی نزدیک کردن دیدگاهها باوجود تضارب در افکار واندیشه ها گفت: باید اشتراکات را کشف و توسعه دهیم . وی اضافه کرد در وحدت نیز باید موضع گیری واحدی در مقابل دشمنان اسلام و در دفاع از منافع جهان اسلام داشته باشیم .

درهمایش دو روزه "جهاد علمی ، وحدت اسلامی :چالشها و راهکارها" استادان و اندیشمندان داخلی، 40 میهمان از 25 کشور از جمله ازآفریقای جنوبی، قطر، سیرالئون، غنا، بنگلادش، کویت، ترکیه، هند، تایلند، جمهوری آذربایجان، چین، ازبکستان، سوریه، لبنان، ازبکستان، نیجریه و ... شرکت داشتند.

این همایش با همکاری سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی و دانشگاه امام صادق (ع) در محل این دانشگاه در تهران برگزار شد.