نیروی کار با دانش و ماهر در تحقق رونق تولید نقش مؤثری دارد

به گزارش خبرنگار مهر, سیدجمیل احمدی پیش از ظهر امروز در همایش رونق تولید, اظهار داشت: در تمامی کشورهای توسعه یافته برای ماندگاری واحدهای تولیدی و صنعتی آموزش‌های مهارتی و آشنایی نیروی انسانی با فناوری‌های نوین در دستور کار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد.

وی افزود: آموزش نیروهای انسانی ماهر را باید به عنوان یک سرمایه گذاری در راه اندازی واحدهای تولیدی دانست نه هزینه و بحث توسعه بصورت مستقیم با آموزش نیروی انسانی ماهر گره خورده است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کردستان ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت بسیار خوبی برای ارتقای توان نیروهای انسانی واحدهای تولیدی و صنعتی در مراکز فنی و حرفه‌ای وجود دارد و ما آمادگی را داریم که تمام نیروهای کار در این واحدها را با فناوری‌های روز آشنا کنیم.

احمدی یادآور شد: همچنین مشوق‌های قانونی خوبی داریم که در جوار واحدهای تولیدی و صنعتی برای احداث مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای مجوزهای لازم را صادر کنیم تا شاهد ارتقای دانش نیروی انسانی این واحدها باشیم.

وی بیان کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته یکی از ارکان توسعه تولید, آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای نیروهای انسانی است چرا که اگر تمام منابع مالی و سخت افزاری در اختیار تولیدکننده باشد اما نیروی ماهر را نداشته باشیم نمی‌توان از واحدهای تولیدی بهره‌وری لازم را داشت.