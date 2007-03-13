اوج ارزشهای اخلاقی روح دیانت، پیامبر خاتم(ص) است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم(ص) نشست "پیامبر اعظم، حقوق و آزادیهای انسان معاصر" دیروز برگزار شد.

دکتر محمد جواد نجفی در این نشست طی سخنانی گفت : اسلام رویکردی اخلاقی به تمام عرصه های زندگی و ابعاد اجتماعی و اقتصادی و نیز مظاهر تمدن انسانی دارد.

وی افزود: اوج ارزشهای اخلاقی روح دیانت، پیامبر خاتم است و همه احکام، دستورهات، آداب و سنن برمدار اخلاق شکل گرفته است.

دکتر نجفی با تاکید بر این نکته که اخلاق پیامبر(ص) سرچشمه همه حقوق اجتماعی است گفت : این حقوق استوار بر آموزه های نبی مکرم اسلام است و رنگ و نژاد نمی شناسد و اخلاق پیامبر این معجزه جاوید همه این برکات را برای ما به ارمغان آورده است.

همچنین در این نشست محمود حکیمی با بیان اینکه امنیت اجتماعی یکی از اصلی ترین حقوق اجتماعی است که پیامبر تلاش کرد تا در جامعه پدید آورد گفت : پیامبران توحیدی همواره تلاش کردند تا امنیت اجتماعی در جامعه پدید آمده و انسانها دچار وحشت نباشند.