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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۰۷

سردار احمدی مقدم تاکید کرد:

برخورد سختگیرانه پلیس با مزاحمان چهارشنبه آخر سال

برخورد سختگیرانه پلیس با مزاحمان چهارشنبه آخر سال

پلیس ، برخورد قاطعی با وارد کنندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه خطرناک خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار اسماعیل احمدی ‌مقدم تاکید کرد: در چهارشنبه آخر سال بگیر و به بند نداریم اما با مزاحمان و افرادی که در خیابانها راهبندان می ‌کنند ، برخورد شدید داشته و آنان را تا پایان سال در بازداشت نگه می ‌داریم.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه پلیس با مواد محترقه کم‌ خطر برخورد سختگیرانه‌ ای ندارد اما برخورد قاطعی با وارد کنندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه خطرناک خواهد داشت ، اظهار کرد: در کشف مواد محترقه روزانه 20 تا 30 درصد افزایش کشف نسبت به سال گذشته داشته‌ ایم که نتیجه آن آرامش کنونی است.

کد مطلب 460897

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