استخر آزادی به روی قهرمانان شنا، شیرجه و واترپلو بازخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، محسن رضوانی با اعلام خبر بازگشایی درب استخر آزادی اظهار کرد: خوشبختانه با نگاه حمایتی وزارت ورزش بویژه سلطانی‌فر وزیر ورزش و داورزنی معاون ورزش قهرمانی پس از ساعت‌ها جلسه کارشناسی و بررسی شرایط استخر قهرمانی آزادی مقدمات لازم را جهت بازگشایی استخر آزادی تهران فرآهم آوردیم و از این پس با هماهنگی‌های لازم درب این مجموعه به روی قهرمانان شنا، شیرجه و واترپلو کشور باز خواهد بود.

رئیس فدراسیون شنا با اشاره به ارتباط خوب و نزدیک این فدراسیون با مجموعه نجات غریق و غواصی گفت: همانطور که طی ادوار گذشته همواره دوستان فعال در حوزه نجات غریق را عضوی از جامعه شنا می‌دانستیم همچنان نسبت به تأمین فضای آمادگی و پرورش آنها خود را متعهد می‌دانیم. با توافق و همکاری دوست خوبم دکتر ایلخان نوری در آینده نیز همچنان شاهد حضور نیروهای نجات غریق در تمام مجموعه‌های تحت پوشش خود خواهیم بود. در این راستا تفاهم نامه‌ای نیز برای در اختیار گذاشتن ساعت‌های تمرینی در استخرهای ۹ دی و آزادی فی ما بین منعقد شده که به تائید دکتر داورزنی نیز رسیده است.

وی بار دیگر با قدردانی از وزارت ورزش تاکید کرد: با دستور داورزنی و تعامل سازنده کریمی مدیرعامل محترم سازمان تجهیز در حال انجام امور اداری پیرامون بازگشایی مجدد استخر آزادی هستیم و قطعاً تلاش خواهیم کرد در فرصت باقی مانده تا مسابقات پیش رو بیشترین بهره را از ظرفیت‌های موجود سخت افزاری در نیل به پیشرفت ببریم. امیدوارم قهرمانان شنا، شیرجه و واترپلو با تلاش و همت والای خود و کسب موفقیت‌های بین المللی موجب اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان شوند و پاسخ حمایت‌های مسئولان بالادستی را بدهند.