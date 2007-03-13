آمریکا برای خروج از باتلاق عراق نیازمند کمک تهران و دمشق است

به گزارش خبرگزاری مهر، "خالد العبود" در گفتگو با " العالم" ، گفت : آمریکا پس از به بن بست رسیدن استراتژی خود درمنطقه نه تنها تلاش دارد باب مذاکره غیرمستقیم با ایران و سوریه را باز کند، بلکه از طریق میانجیگران ازتهران و دمشق برای خروج از باتلاق عراق درخواست کمک می کند.



وی، دیدار" آیلین سوربری " معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جمعیت ، پناهندگان و مهاجرت از سوریه و سفر قریب الوقوع " خاویر سولانا " مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دمشق را بیانگر اهمیت نقش فعال وموثر سوریه در مسائل منطقه دانست.

سوربری در چارچوب رسیدگی به پناهندگان عراق سفری به خاورمیانه و از جمله سوریه داشت که روز گذشته از این کشور دیدار کرد.

نماینده مجلس سوریه تصریح کرد : دمشق پیام های بسیاری به ویژه بعد از تجاوز اسرائیل به لبنان و پیروزی مقاومت دریافت کرده که نشان می دهد سوریه برگ های موثری در سطح منطقه دارد و استراتژی آن درست است.

العبود درباره سفر معاون وزیر امورخارجه آمریکا به سوریه گفت : این سفر برای شروع واقعی گفتگوها میان سوریه و آمریکا درباره مسائل لاینحل در سطح منطقه صورت نگرفته، بلکه در راستای تلاش واشنگتن برای رهایی از مشکلات عراق است.



وی تاکید کرد : دمشق نیز براین اساس اهمیتی برای سفر معاون وزیر امور خارجه آمریکا قائل نشده است.

نماینده مجلس سوریه خاطرنشان کرد : همه می دانیم که مسئله پناهندگان برادران عراقی در سوریه نیز ناشی از اشغالگری و مداخله آمریکا درعراق و منطقه است.

