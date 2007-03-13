تیم امید پتانسیل شکست عربستان را دارد / ترکیب نهایی امشب مشخص می شود

سرپرست تیم فوتبال امید کشورمان درگفتگو با مهرخبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازیکنان تیم امید درشرایط بسیار خوبی قرار دارند و برای بازی فردا برابرعربستان هیچکدام از نفرات تیم با مشکل مصدومیت مواجه نیستند.

وی ادامه داد: صبح امروزبازی های گذشته تیم فوتبال امید عربستان خصوصا دیداربرابر تیم فوتبال امید اردن به طورکامل آنالیزشد و کادر فنی وظایف بازیکنان را درمسابقه حساس فردا مشخص کرد. ضمن اینکه بگوویچ اصرارزیادی دارد که بازیکنان در صورت ارائه بازی خود می توانند عربستان را در ورزشگاه خانگی اش شکست دهند.

اسدی همچنین تاکید کرد: ترکیب قطعی تیم فوتبال امید هنوزمشخص نشده است و بعد ازتمرین امشب که در زمین اصلی برگزاری مسابقه انجام می دهیم یازده بازیکن اصلی تیم مشخص خواهند شد. ضمن اینکه لیست 20 بازیکن اصلی و اسامی نفراتی که برای این دیدارکنار گذاشته می شوند هم پس از این تمرین مشخص می شود.

سرپرست تیم فوتبال امید کشورمان درپایان گفت : قرار است پس ازبازی فردا بازیکنان تیم ملی امید ازجده عازم مکه شوند و پس از زیارت خانه خدا، ساعت 4 صبح روز شنبه به ایران بازگردیم.

دیدارتیمهای فوتبال امید عربستان و ایران ازمرحله دوم رقابتهای مقدماتی المپیک چین ساعت 20 فردا درورزشگاه شهردمام برگزار می شود که این دیداربطور مستقیم ازشبکه سوم سیما پخش خواهد شد.