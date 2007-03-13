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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۳۷

در شب چهارشنبه آخر سال اعلام شد ؛

ترافیک سنگین در سه نقطه از تهران بزرگ

مدیر اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: هم اکنون ترافیک سنگینی در سه نقطه تهران حاکم است.

سرهنگ فرید رزم آزما در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره وضعیت ترافیکی شهر تهران در شب چهارشنبه آخر سال ، افزود: در حال حاضردر محدوده جنوب به شمال  بزگراه مدرس تا الهیه، شهرک قدس محدوده میدان صنعت و بزرگراه اشرفی اصفهانی در محدوده پونک بر قرار است .

وی با بیان اینکه در چهارشنبه سوری امسال نسبت به سالهای گذشته 30 درصد مشکلات ترافیکی و سر و صداهای ناشی از انفجار مواد محترقه و ترقه بازی کاهش یافته است ، اظهارداشت: خوشبختانه تا این لحظه از نظر ترافیکی مشکل خاصی نداشته ایم و تقریبا وضعیت به حالت معمول است.

کد مطلب 460917

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