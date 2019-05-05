به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره دستیابی به توافق هسته‌ای سه جانبه با روسیه و چین گفت: اولویت اول، تمدید پیمان معاهده کاهش سلاح‌های راهبردی و حل و فصل مسائل مربوط به این معاهده است.

معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه تأکید کرد: فکر می‌کنم که به عنوان اولویت اول، ما و همکاران آمریکایی باید بر تمدید پیمان موجود «استارت نو» متمرکز باشیم. برای انجام این کار، باید چندین مشکل مربوط به رفتار مصنوعی واشنگتن که شامل بخش بزرگی از عوامل راهبردی آن است را حل و فصل کنیم.

این در حالیست که پیشتر ترامپ گفته بود که چین مایل است بخشی از توافق هسته‌ای احتمالی میان آمریکا و روسیه باشد.

بعلاوه، ترامپ در این باره گفته بود که به دنبال دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای با روسیه و چین است و در جریان مذاکرات تجاری در مورد این مسئله با شرکای چینی بحث کرده است.