سخن گفتن از گرمی روابط سوریه و آمریکا اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، "فاروق الشرع" معاون "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه این پیام را امروز در دیدار با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر در قاهره تسلیم وی کرد.

در این دیدار اوضاع جهان عرب و هماهنگی سوریه و مصر درباره مسائل مطرح در اجلاس آتی سران بررسی شد و الشرع دیدارخود با مبارک را گرم و دوستانه توصیف کرد وگفت که روابط میان دو کشور تاریخی است و هماهنگی کامل میان دوطرف درباره محورهای اجلاس سران عرب صورت گرفته است.

اجلاس سران عرب قرار است روزهای 28 و 29 ماه جاری با مشارکت رهبران کشورهای عرب در شهر ریاض برگزار شود و در این دیدار قرار است تحولات خاورمیانه از جمله اوضاع فلسطین، لبنان، عراق و احیای روند صلح خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

الشرع بر تلاش کشورهای عربی برای مقابله با چالش های جهان عرب از جمله خونریزی کنونی درعراق به خاطر اختلافات مذهبی و انفجارهای روزانه و کوچاندن اجباری مردم ازعراق تاکید کرد.

معاون رئیس جمهوری سوریه درباره موضوع منطقه اشغالی جولان گفت : روند صلح یک ساختار کلی تفکیک ناپذیر است و ما طرح صلح کشورهای عربی مصوب سال 2002میلادی در بیروت را در اختیار داریم و هرچه درباره تعدیل آن گفته شده بی پایه و اساس و نادرست است.

وی تاکید کرد : بازپس گیری جولان برای ما مهم است همانطور که بازپس گیری همه سرزمین های عربی اشغالی و برپایی کشور مستقل فلسطینی به مرکزیت بیت المقدس برای ما از اهمیت برخوردار است.

الشرع درباره دیدار آمریکا و سوریه در بغداد و بازتاب آن بر روابط دو طرف گفت که سخن گفتن از گرمی روابط میان سوریه و آمریکا اشتباه است زیرا گرمی بعد از اجرای یک گفتگوی عمیق طولانی و برطرف شدن شک و تردیدهای دوطرف ایجاد می شود بنابراین اهمیت زیادی به آنچه در بغداد روی داد، نمی دهیم اما درعین حال نباید غافل شویم که باعث ازسرگیری گفتگو شد.

به گزارش خبرگزاری کویت، معاون رئیس جمهوری سوریه درادامه این کنفرانس مطبوعاتی گفت که کشورش با کمیته بین المللی تحقیق درباره ترور "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان همکاری می کند و تا پایان همکاری خواهد کرد.

الشرع خاطرنشان کرد که همه طیف های لبنان درباره دادگاه (بین المللی بری بررسی ترور حریری) توافق کرده اند و نباید از آن به عنوان یک شمشیر مسلط استفاده شده و سیاسی شود. وی همچنین تاکید کرد که سوریه پیوسته در آرام کردن اوضاع لبنان سهیم بوده است.