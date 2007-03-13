درخواست روسیه از ایران برای تعلیق غنی سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، روسیه درخواست کرده است تا ایران بنا به درخواست سازمان ملل غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ای که چندی پیش به تصویب رساند از ایران خواست تا فعالیت غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد.

بیانیه وزارت خارجه روسیه همچنین در حالی منتشر می شود که علی حسینی تاش معاون دبیر شورای امنیت ملی ایران هم اکنون سرگرم گفتگو با مقامهای روسیه در مسکو است.

چندی پیش روسیه به ایران خبر داد که به علت تاخیر در پرداختها از سوی ایران ساخت نیروگاه اتمی بوشهر می تواند به تاخیر بیفتد.

در گفتگوی مقامهای روسیه با حسینی تاش، مسکو تاکید کرده است که تهران باید درخواستهای قطعنامه 1737 شورای امنیت را که از ایران درخواست تعلیق دارد، انجام دهد.

به گزارش آسوشیتدپرس، مسکو همچنین از تهران درخواست کرده است تا گامهای سازنده لازم را در راستای آغاز فوری گفتگوها بردارد.

درهمین حین نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان در نیویورک سرگرم تدوین پیش نویس قطعنامه دیگری علیه ایران هستند.

از سوی دیگر چین نیز در رابطه با پیش نویس این قطعنامه از طرفهای گروه 1+5 خواست تا در بسته تحریمی شفاف سازی صورت گیرد.