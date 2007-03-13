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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۲۰:۵۳

گزارش مهر از سطح شهر ؛

مردم همچنان مشغول خرید شب عید هستند

مردم همچنان مشغول خرید شب عید هستند

مراسم شب چهارشنبه آخر سال و حوادث و خطرات احتمالی آن باعث نشده تا مردم دست از خدید شب عید بردارند و خیابانها و مغازه های شهر همچنان شلوغ است.

به گزارش خبرنگار مهر ، با وجود شنیده شدن صدای ترقه و مواد محترقه در شهر اما کماکان مردم در خیابانها و سطح شهر مشغول خرید نوروزی هستند.

خیابان ولیعصر (عج) ، میادین صادقیه ، خراسان ، امام حسین (ع) و دیگر نقاط مختلف شهر تهران ، بیشترین حضور مردم را شاهد هستند که برای خرید شب عید از خانه های خود خارج شده اند.

شهروندان ، در عین حال که نظاره گر آتش بازی نوجوانان و جوانان در شب چهارشنبه آخر سال هستند ، به دنبال انتخاب و تهیه نیازهای پایان سال خود هستند.

بچه ها نیز دست در دست والدین ، از صدای ترقه ها هیجان زده می شوند اما در نهایت احساس شادی از خود بروز می دهند.

حضور نیروهای پلیس در معابر و مناطق مختلف شهر تهران ، از دیگر نکاتی است که باعث شده شهروندان بدون هیچ گونه هراسی ، مشغول خرید شب عید باشند.

کد مطلب 460936

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