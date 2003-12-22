داوري آثار رسيده به مسابقه عكس شبستان پايان يافت

به گزارش ستاد خبر حوزه هنري ، هيات داوران اين مسابقه شامل : محمد مهدي رحيميان ، حسن غفاري ، احمد ناطقي و اسعد نقشبندي از ميان 406 قطعه عكس رسيده درگروه سني بزرگسال 29 قطعه عكس از 22 عكاس و همچنين 11 عكس از 3عكاس را از ميان 40 قطعه عكس ارسال شده به گروه سني كودك و نوجوان جهت حضور در اين مسابقه انتخاب كردند. علاوه بر اين 19 عكس ارزشمند از 16 عكاس را عليرغم مغايرت با موضوع عكس شبستان براي برپايي نمايشگاه جنبي مسابقه مذكور انتخاب كردند.
لازم به ذكراست، اين نمايشگاه در 24 دي ماه جاري درمحل دائمي نمايشگاه هاي "خانه عكاسان ايران" افتتاح شده و هداياي نيز درهمان روز به برگزيدگان اهدا خواهد شد.
گفتني است كه آثار راه يافته به اين مسابقه و آثار برگزيده همزمان با افتتاح نمايشگاه مذكور روي شبكه جهاني با نشاني
WWW.iran.ipc.com قابل رويت است.
داوري آثار رسيده به مسابقه عكس "شبستان" كه به همت "ستاد عالي هماهنگي ونظارت بر كانون فرهنگي ، هنري مساجد كشور" و " خانه عكاسان ايران" برپا مي گردد، پايان يافت.
کد مطلب 46094
نظر شما