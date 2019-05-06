به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی استان زنجان، حسین عامری، با بیان اینکه سال زراعی جاری ۲۸۵ هزار هکتار از اراضی دیم و ۱۸ هزار هکتار از اراضی آبی استان به زیر کشت گندم رفته است، تصریح کرد: در حال حاضر مزارع گندم در مناطق مختلف استان وضعیت بسیار مطلوب و ایده آلی دارند.

وی اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های انجام‌گرفته و پیش‌بینی تداوم بارش‌ها، تولید ۵۵۰ هزار تن گندم طی سال جاری در استان زنجان پیش‌بینی می‌شود که با تحقق این میزان تولید، رکورد سال گذشته تولید گندم نیز در استان شکسته خواهد شد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه امسال ۴۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم استان تحت پوشش کشاورزی حفاظتی است، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، تهیه و تأمین ماشین‌آلات و دستگاه‌های کارنده، تأمین نهاده‌ها، نظارت مستمر بر مزارع و برگزاری کلاس‌های آموزشی را از جمله اقدامات و حمایت‌های انجام‌گرفته از گندم کاران استان برشمرد.

عامری با اشاره به اینکه زنجان از نظر تنوع ارقام مورد کشت گندم جزو استان‌های برتر کشور است، بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان سال گذشته موفق به کسب مقام برتر کشوری در تولید بذور اصلاح‌شده غلات نسبت به تعهدات ابلاغی شده است.

وی تأکید کرد: استان زنجان در حال حاضر دارای ۹ شرکت فعال در زمینهٔ تولید بذور اصلاح‌شده و لیبل دار است و این شرکت‌ها سالانه ۱۹ هزار تن بذر اصلاح‌شده گندم و جو تحت کنترل مرکز تحقیقات و واحد ثبت گواهی تولید و در اختیار کشاورزان استان قرار می‌دهند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بابیان اینکه امسال ۶۵ درصد مزارع گندم آبی و ۴۵ درصد مزارع گندم دیم در استان زنجان از ارقام گواهی‌شده است، افزود: کارشناسان مسئول هر پهنه با حضور مستمر در عرصه‌های تولیدی، یافته‌های تحقیقاتی و دانش روز را به‌صورت مستقیم به کشاورزان منتقل می‌کنند.

عامری با اشاره به اینکه سال زراعی جاری حدود ۴۲ هزار تن انواع کود شیمیایی پاییزه و بهاره توزیع و در اختیار گندم کاران استان قرار داده‌شده است، اضافه کرد: از کشاورزان تقاضا می‌شود با توجه با افزایش بارندگی‌ها، مزارع خود را کنترل کرده و مبارزه با آفات و بیماری‌ها را جدی بگیرند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان یادآور شد: سال گذشته بیش از ۵۱۰ هزار تن محصول گندم از حدود ۳۰۰ هزار هکتار از گندم‌زارهای استان برداشت شد و از این میزان محصول تولیدی بالغ‌بر ۴۵۵ هزار تن به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد ریال توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با نمایندگی از دولت خریداری شد.