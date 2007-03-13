اسرائیل منشاء واقعی تهدید هسته ای در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متکی گفت که تهدید هسته ای اسرائیل برای صلح و امنیت خاورمیانه بسیار بزرگ و منحصر به فرد است.

متکی همچنین اعلام کرد که رژیم تل آویو دارای سابقه ای تاریک درجنایات و ددمنشی علیه بشریت از جمله تروریسم دولتی است و از جامعه بین المللی خواست تا در برابر این تهدید ساکت ننشیند.

درهمین رابطه گفته می شود که نماینده رژیم صهیونیستی و آمریکا در اعتراض به اظهارات منوچهر متکی جلسه را ترک کردند.

متکی در این کنفرانس که نمایندگان 65 کشور در آن شرکت کرده بودند با اشاره به زرادخانه رژیم صهیونیستی گفت : این جای بسی شگفتی است در حالیکه هیچ گامی عملی برای ممانعت از تهدید هسته ای واقعی خاورمیانه برداشته نمی شود کشورمن تحت فشارهای فوق العاده برای دست برداشتن از حق مسلم خود در راستای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز است.

اسحاق لوانون نماینده اسرائیل که به همراه نمایندگان آمریکا جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده بود اظهارات متکی را توهین به این رژیم تلقی کرد.

اسرائیل به عنوان رژیمی که به عضویت ان پی تی یا معاهده منع تکثیرسلاح های هسته ای درنیامده یک قدرت اتمی است اما تاکنون از اظهار رسمی در مورد داشتن اینگونه تسلیحات خودداری کرده است.

تحلیلگران براین باورند ادامه سیاست ابهام هسته ای از سوی تل آویو تنها با کمک و حمایت آمریکا میسر بوده است.

متکی همچنین درکنفرانس خبری گفت : ما بر این باوریم که اگر دور میز مذاکرات بنشینیم بطور بالقوه می توان به یک راه حل جامع درخصوص مشکلات دست یافت.